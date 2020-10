Barcelona cayó 3-1 a manos del Real Madrid en el Superclásico de España: resumen y videos

El Real Madrid recupera el control del Clásico de España. Con su victoria por 3-1 sobre el Barcelona en el Camp Nou. La "Casa Blanca" suma 97 triunfos en el historial de partidos contra los blaugranas. El conjunto de Zidane comienza a levantar cabeza en LaLiga.

En el clásico del silencio, en el clásico más atípico, el Real Madrid, que venía de caer dos partidos ante rivales menores (Cadiz y Shakhtar), resurgió en el Camp Nou, donde se impuso por 1-3, en un partido que se rompió por un penalti transformado por Sergio Ramos, después de la intervención del VAR.

Como la crisis va siempre por barrios, ahora quien la sufre es el Barça, que encadena dos partidos ligueros perdiendo, y en ambos por dos penas máximas. La de este compromiso fue determinante, con 1-1 y la inercia del juego barcelonista, el árbitro, requerido por el VAR, la señaló en un agarrón de Lenglet a Ramos. El francés se quejó de que antes el madridista le había sujetado a él.

En la agonía del partido, Luka Modric decidió la victoria de su equipo en una acción de calidad. El 1-3 pone en entredicho al Barça, cuando destilaba buenas sensaciones; todo lo contrario que el Real Madrid, que llegaba necesitado al Camp Nou y se fue con una victoria.



Barcelona vs. Real Madrid : resumen del Clásico

- El partido entre Barcelona y Real Madrid en directo.

SEGUNDO TIEMPO

- Incidencias del partido:

- 90' ¡Fin del partido!

- 90' ¡Gol de Luka Modric! El croata anota un golazo para liquidar el partido en el Camp Nou. El Real Madrid gana 3-1 al Barcelona y el árbitro añade cinco minutos más.

- 82' Cambio en Barcelona, entra al campo Ousmane Dembélé sustituyendo a Sergio Busquets.

- 82' Cambio en Barcelona, entra al campo Trincão sustituyendo a Pedri.

- 81' Cambio en Barcelona, entra al campo Antoine Griezmann sustituyendo a Ansu Fati.

- 81' Cambio en Real Madrid, entra al campo Rodrygo sustituyendo a Marco Asensio.

- 80' Corner, Barcelona. Corner cometido por Ferland Mendy.

- 79' Corner, Barcelona. Corner cometido por Karim Benzema.

- 79' Remate rechazado de Lionel Messi (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.

- 78' Sergio Busquets (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

- 78' Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).

- 76' Corner, Barcelona. Corner cometido por Raphael Varane.

- 75' Falta de Lucas Vázquez (Real Madrid).

- 75' Philippe Coutinho (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.

- 60' ¡Gooool de Sergio Ramos! El capitán define de forma excelente y coloca el 2-1 a favor del Real Madrid.

- 59' Mano de Serginho Dest. Sergio Ramos reclama penal. El árbitro decide revisar el VAR. ¡Atención! Hay penal a favor del Real Madrid.

- 53' Remate fallado de Coutinho tras un palo de Ansu Fati. El Barcelona ha perdonado otra vez. ¡Se salva el Real Madrid!

- 52' Lionel Messi se molesta con Jordi Alba por tardarse en el pase.

- 51' Remate fallado por Casemiro (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.

48' Remate fallado por Sergio Ramos (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Toni Kroos con un centro al área tras un saque de esquina.

- 46' ¡Comenzó el segundo tiempo

PRIMER TIEMPO

- Incidencias del partido:

- 45' ¡Fin del primer tiempo!

- 39' Centro de Jordi Alba es interceptado por Thibaut Courtois. El Barcelona está presionando en el Real Madrid. Varane pide atención médica.

- 34' Lionel Messi por poco deja solo a Ansu Fati. El argentino juega muy bien y es uno de los mejores del Barcelona.

- 31' Marco Asensio está perdiendo el balón muy rápido. Zidane ya mira el banquillo y hace calentar a Rodrygo.

- 24' Excelente pase de Vinicus para Benzema. El francés falla en la definición. Tremendo paradón de Neto. El Barcelona no extraña a Ter Stegen.

- 20' Remate de Lionel Messi se estrella en el poste. Hubo falta de Casemiro. El árbitro le saca tarjeta amarilla.

- 15' Pedro está colobarando muy bien en el fútbol de Messi. A pesar de no tener mucha experiencia está haciendo un buen partido.

- 13' Lo intenta Lionel Messi. Estuvo muy cerca. El Clásico se ha vuelto un partido de ida y vuelta. Sobran las emociones en el Camp Nou.

GOL del Barcelona

- 8' La alegría duró muy poco para el Real Madrid Jordi Alba y Lionel Messi hacen una excelente combinación en el área del Real Madrid. El argentino habilita a Ansu Fati que no duda en liquidar el arco de Courtois. En la segunda no perdonó. ¡GOOOOOL DEL BARCELONA! El Clásico está 1-1 en el Camp Nou. Cuarto tanto del canterano. ¡Excelente apuesta de Koeman! ¡Se molesta Zidane!GOL del Real Madrid

GOL del Real Madrid

- 5' ¡Atención! Federico Valverde solo en el área define sobre el portero del Barcelona ¡GOOOOOOOL DEL REAL MADRID! Anota el uruguayo el primer tanto del Superclásico de España.

- 3' Ansu Fati lanza un disparo hacia el arco Courtois. El balón no tuvo mucha fuerza y se va fuera del campo. Primer aviso del Barcelona.

- 1' ¡Comenzó el partido entre Barcelona y Real Madrid!

- ¡Atención! Formación confirmada del Real Madrid: Thibaut Courtois, Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho, Mendy, Casemiro, Toni Kroos, Valverde, Vinicius Jr, Karim Benzema y Marco Asensio.

- Suplentes: Lunin, Luis López, Eder Militao, Luka Modric, Marcelo, Lucas Vázquez, Luka Jovic, Isco y Rodrygo.

- ¡Atención! Formación confirmada del Barcelona: Neto; Dest, Gerard Pique, Lenglet, Alba; Sergio, De Jong; Pedri, Coutinho, Ansu Fati; Lionel Messi.

Barcelona vs. Real Madrid en qué canal lo pasan

El partido entre Barcelona y Real Madrid será transmitido por los canales DirecTV Sports, DirecTV Go, ESPN 3, SKY HD, SKY Sports, Movistar LaLiga, Partidazo in Movistar, Movistar LaLiga 1, Movistar LaLiga UHD, DAZN y beIN Sports.

Sergiño Dest

El futbolista nacido en Estados Unidos y que llegó procedente del Ajax de Holanda disputará su primer clásico con la camiseta del Barcelona.

Lionel Messi

Tras la gran incertidumbre sobre su futuro en el Barcelona, Lionel Messi parece haber recuperado la motivación para este clásico con el Real Madrid. En España se cree que podría renovar con el club blaugrana.

Ansu Fati

El llamado a tomar el puesto de Lionel Messi en el Barcelona espera convertir en el Clásico contra el Real Madrid. Ronald Koeman lo prefiere a él antes que Antoine Griezmann, hoy en la banca.

FC Barcelona vs. Real Madrid, dónde ver en Colombia

Debes sintoniza el canal 610 (SD) o canal 1610 (HD) del servicio DirecTV Sports o descargar la app DirecTV Go para poder ver el partido Barcelona-Real Madrid en Colombia.

- Sigue la transmisión de Barca TV para que te enteres de la última información del Clásico de España.

- Rinus Michels, Johan Cruyff, Louis van Gaal, Frank Rijkaard y, ahora, Ronald Koeman son los cinco técnicos de los Países Bajos que han defendido los intereses barcelonistas en los Clásicos. Sólo, Van Gaal debutó con triunfo ante el conjunto madridista. Veremos cómo será la inauguración de la leyenda de Wembley en el banquillo de los Clásicos.

- ¿Cómo le fue a Ronald Koeman como jugador del Barcelona en el clásico? El exdefensor y ahora técnico del equipo blaugrana disputó 14 partidos contra el Real Madrid. Seis victorias, tres empates y cinco derrotas fue el balance que tuvo el holandés. Se destaca la victoria de Copa del Rey de 1990 o el 5-0 de la temporada 1993-94 en aquel soñado Dream Team de Johan Cruyff.

- Neto, Dest, Araujo, Junior Firpo, Pjanić, Riqui Puig, Pedri y Trincão jugarán, por primera vez un clásico entre Barcelona y Real Madrid.

- El FC Barcelona se encuentra a una celebración de alcanzar la cifra redonda de los 400. Contabilizando todas las competiciones, los barcelonistas acumulan 399 goles en los Clásicos.

- Debido a la pandemia de la COVID-19 que existe en todo el mundo, el Barcelona-Real Madrid se jugará por primera vez sin público en la tribunas.

- El francés Zinedine Zidane no coincidió en los terrenos de juego con Ronald Koeman. Además, tampoco se han batido para la victoria desde los banquillos. Así pues, el historial de enfrentamientos entre ambos técnicos se abrirá en este Clásico 2020/21.

- El holandés Ronaldo Koeman afronta su primer Clásico como técnico del Barcelona en una temporada que ha comenzado de forma inusual para dos equipos que siempre son candidatos al título. Y es que de las seis jornadas de Liga disputadas hasta ahora, los madridistas han jugado cinco y los blaugranas, cuatro.

- El brasileño Vinicius Jr., con tres goles en todas las competiciones, dos en Liga y uno en Champions, es el futbolista de la plantilla blanca que más ha visto puerta en los seis partidos iniciales que acumula el Madrid.

- Lista de convocados del Real Madrid para el Clásico:

1. Courtois

13. Lunin

28. Luis López

3. Militão

4. Sergio Ramos

5. Varane

6. Nacho

12. Marcelo

23. Mendy

8. Toni Kroos

10. Modrić

14. Casemiro

15. Valverde

22. Isco

9. Karim Benzema

11. Marco Asensio

17. Lucas Vázquez

18. Jović

20. Vinicius

25. Rodrygo

- Lista de convocados del Barcelona para el Clásico:

2. Dest

3. Piqué

4. Ronald Araujo

5. Sergio Busquets

6. Carles Aleñá

7. Antoine Griezmann

8. Pjanić

9. Braithwaite

10. Messi

11. Ousman. Dembélé

12. Riqui Puig

13. Neto

14. Philippe Coutinho

15. Lenglet

16. Pedri

17. Trincão

18. Jordi Alba

20. Sergi Roberto

21. Frenkie De Jong

22. Ansu Fati

24. Junior

26. Iñaki Peña

36. Arnau Tenas

- ¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Barcelona y Real Madrid!

Barcelona vs. Real Madrid : alineaciones confirmadas

Barcelona: Neto; Dest, Gerard Pique, Lenglet, Alba; Sergio, De Jong; Pedri, Coutinho, Ansu Fati; Lionel Messi.

Real Madrid: Thibaut Courtois, Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho, Mendy, Casemiro, Toni Kroos, Valverde, Vinicius Jr, Karim Benzema y Marco Asensio.

Barcelona vs. Real Madrid : historial de partidos

2020-03-01 – Real Madrid 2-0 Barcelona (LaLiga 2019/20)

2019-12-18 – Barcelona 0-0 Real Madrid (LaLiga 2019/20)

2019-03-02 – Real Madrid 0-1 Barcelona (LaLiga 2018/19)

2019-02-27 – Real Madrid 0-3 Barcelona (Copa del Rey 18/19)

2019-02-06 – Barcelona 1-1 Real Madrid (Copa del Rey 18/19)

2018-10-28 – Barcelona 5-1 Real Madrid (LaLiga 2018/19)

2018-05-06 – Barcelona 2-2 Real Madrid (LaLiga 2017/18)

2017-12-23 – Real Madrid 0-3 Barcelona (LaLiga 2017/18)

2017-08-16 – Real Madrid 2-0 Barcelona (Supercopa de España 2017)

2017-08-13 – Barcelona 1-3 Real Madrid (Supercopa de España 2017)

2017-04-23 – Real Madrid 2-3 Barcelona (LaLiga 16/17)

2016-12-03 – Barcelona 1-1 Real Madrid (LaLiga 16/17)

2016-04-02 – Barcelona 1-2 Real Madrid (Liga BBVA 15/16)

2015-11-21 – Real Madrid 0-4 Barcelona (Liga BBVA 15/16)

2015-03-22 – Barcelona 2-1 Real Madrid (Liga BBVA 14/15)

2014-10-25 – Real Madrid 3-1 Barcelona (Liga BBVA 14/15)

2014-04-16 – Real Madrid 2-1 Barcelona (Copa del Rey 13/14)

2014-03-23 – Real Madrid 3-4 Barcelona (Liga BBVA 13/14)

2013-10-26 – Barcelona 2-1 Real Madrid (Liga BBVA 13/14)

2013-03-02 – Real Madrid 2-1 Barcelona (Liga BBVA 12/13)

Real Madrid contra Barcelona

Un cara a cara inédito de entrenadores entre Ronald Koeman y Zinedine Zidane; el estreno de Neto en un clásico ante la firmeza de Thibaut Courtois; el duelo de reyes entre Lionel Messi y Sergio Ramos y el de jóvenes estrellas de Ansu Fati contra Vinicius más la responsabilidad del gol para Antoine Griezmann y Karim Benzema, son algunos de los grandes atractivos de un clásico que regresa ocho meses y medio después.

SKY Sports SD y HD: programación completa de partidos de este sábado 24

