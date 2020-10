Barcelona y su forma de motivar a sus jugadores previo al derbi ante el Madrid - VIDEO

Este sábado 24 de octubre, se escribirá un nuevo episodio del derbi español entre Barcelona vs. Real Madrid. Este choque no solo estará marcado por la magia de Lionel Messi o eficacia de Karim Benzema, sino también por detalle en particular.

Y es que el cuadro blaugrana estrenará vestuario previo al clásico español. Cada jugador podrán ver sus dibujos de ellos en el espacio que tienen para cambiarse. La finalidad es que los dirigidos por Ronald Koeman salgan motivados al terreno de juego.

A través de sus redes sociales, el Barcelona subió un video mostrando cómo luce ahora el camerino del equipo local. Es un camerino de gala y nunca antes visto, y qué mejor ser estrenado previo a un choque contra el clásico rival de toda la historia, el Real Madrid.

Es preciso mencionar que en dicho vestuario también se visualiza los nombres de los jugadores que hicieron historia en el club, como son los casos de Jesús Landaburu, Aliaksandr Hleb, Dmitro Chigrinskiy y Ronaldinho.

Barcelona se medirá fuerzas ante el Real Madrid, desde las 09:00 horas, por la fecha 7 de la Liga Santander. El partido será televisado por DirecTV y las incidencias online con el minuto a minuto a cargo del diario Líbero.pe

Con Lionel Messi desde el vamos, el conjunto 'culé' buscará levantar cabeza tras la derrota ante el Getafe y empate contra el Sevilla por LaLiga, mientras que los blancos van por los tres puntos y así trepar al primer lugar en la tabla.