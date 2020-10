Pedja Mijatovic: "Zidane no corre ningún peligro en Real Madrid"

Luego de haber acumulado dos derrotas consecutivas, Zinedine Zidane ha sido objeto de críticas. El entrenador del Real Madrid decidió mantener la actual plantilla sin ningún refuerzo y en estos dos cotejos se pudo visualizar las pocas variantes que posee.

Todo se inició el pasado 17 de octubre con la sorpresiva caída ante Cádiz por la jornada 6 de la liga española. El gol en solitario de Antony Lozano (17') fue suficiente para que los visitantes hagan historia: era la primera vez que vencían a los 'blancos' en su propia casa.

Cuatro días después, cuando se presumía que volvía a la senda de la victoria, dejando atrás el amargo recuerdo con Cádiz, Real Madrid volvió a caer ante Shakhtar Donetsk. Lo particular del hecho es que el conjunto ucraniano llegó con 8 bajas.

Este panorama, según algunos medios españoles, han hecho tambalear la estabilidad de Zinedine Zidane en Real Madrid. Sin embargo, para el ex jugador y ex director deportivo 'galáctico', Pedja Mijatovic, 'Zizou' no corre ningún peligro.

"No lo veo así, lo veo tranquilo. Zidane no corre ningún peligro, independientemente del resultado", explicó en una entrevista para 'El Larguero'. "La imagen del Madrid ha sido un poco floja. Espero un gran partido y con Ramos todo mejora", agregó.

Destacó que las ausencias de sus refuerzos, caso Eden Hazard y Luka Jovic, le pasan factura. "El Madrid necesita un delantero después de la mala temporada de Hazard y Jovic. Para el Madrid es un problema no poder marcar goles".

"Es similar deportivamente hablando a la del Madrid. Tiene una leve ventaja después del gran partido de Champions, y además juega en su estadio. Messi está un poco por debajo de su nivel, pero tiene la calidad para desequilibrar el partido. Hay que tener cuidado también con Ansu Fati". concluyó.