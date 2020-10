Ronald Koeman: “No entiendo el VAR, sus decisiones son siempre contra Barcelona”

Real Madrid y Barcelona protagonizaron una nueva edición del clásico de España este sábado en el Camp Nou. Y tras 90 minutos de infarto, los dirigidos por Zinedine Zidane se llevaron la victoria por 3-1 gracias a los goles marcados por Federico Valverde, Sergio Ramos y Luka Modric. Mientras que Ansu Fati descontó para los culés.

Y la jugada que termina de definir el partido es sin duda el polémico penal de Lenglet contra Sergio Ramos que en un inicio no fue cobrado por el juez del encuentro, pero luego de ser revisado por el VAR, cobró la pena máxima a favor del cuadro merengue que luego fue traducida por gol por el propio central.

Por ello, luego de finalizar el encuentro, Ronald Koeman, entrenador del cuadro culé, arremetió contra el VAR en conferencia de prensa asegurando que no fue penal (contra Ramos) y que la tecnología siempre cobra en contra de su equipo.

"No estamos de acuerdo. Para mí no es penalti. Y he dicho al árbitro que ojalá que me puedan explicar un día el tema del VAR aquí en España. En cinco jornadas el VAR solo ha entrado en contra del Barça”, arrancó.

“Nunca entró en la jugada de penalti de Messi contra Sevilla, ni en la faltas que son rojas para mi contra el Getafe y esa ha sido mi pregunta para el árbitro: ¿Por qué solo hay VAR en nuestra contra?", sentenció.