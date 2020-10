Koeman podría ser castigado con 12 partidos por criticar al VAR

Barcelona esperaba volver al camino de la victoria contra el Real Madrid. Los dirigidos por Ronald Koeman lograron empatar el encuentro, pero minutos después, el cobro de un penal a favor de la visita sentenció la historia en el Camp Nou.

Si bien la falta previa al gol de Sergio Ramos da para la polémica, a quien no le causó ninguna gracia la decisión del juez y del VAR fue al técnico del Barcelona. Ronald Koeman se mostró con cara de pocos amigos en la posterior conferencia de prensa.

“Para mí no es penalti y al final del partido le he dicho al árbitro que ojalá me puedan explicar lo que pasa con el VAR aquí en España. Llevamos cinco jornadas y el VAR siempre ha entrado en contra del Barcelona. ¿Por qué solo hay VAR en nuestra contra?”, declaró un ofuscado Koeman.

Lo expresado por el estratega del Barcelona podría ponerlo en problemas e incluso ser castigado con 12 partidos sin poder dirigir en la Liga Santander debido a que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no tolera estos actos.

Para esta temporada, entró en vigor el artículo 100 bis del Código Disciplinario en donde se menciona que será causa de castigo “declaraciones de personas sujetas a la actividad deportiva que pongan en duda o se cuestione la honradez e imparcialidad del colectivo arbitral u órganos de la RFEF”.

En caso ocurra en futbolistas, técnicos, preparadores físicos, delegados, médicos y otros más, está el riesgo de ser suspendido de entre cuatro a doce partidos además de una multa en cuantía de 601 a 3.005,06 euros.

Cabe mencionar que el futbolista Sergio Busquets está en peligro de perderse algunos juegos con el Barcelona ya que también criticó el uso del VAR en el clásico contra el Real Madrid que se realizó el último sábado en el Camp Nou.