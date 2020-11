Con doblete de Benzema: Real Madrid goleó 4-1 al Huesca por LaLiga

Real Madrid sumó su segunda victoria al hilo en la Liga Santander tras golear en casa al Huesca con una gran actuación de Karim Benzema, quien se hizo presente en el marcador con dos tantos.

Los de Zidane salieron con todo desde el primer minuto de juego y llevaban constante peligro al arco de Fernández, quien se mostraba seguro en cada intervención.

Pero luego de tanto buscar, Real Madrid iba a lograr la apertura del marcador a los 40 minutos de juego. Eden Hazard recibió un pase en corto y no dudó en sacar un potente disparo de larga distancia para poner el 1-0 en el marcador.

Tras ello, el cuadro merengue jugó más suelto y cerca de finalizar la primera parte, Karim Benzema aprovechó un centro pasado de Lucas Vázquez aumentando la ventaja en el Alfredo Di Stefano.

Ya en la parte complementaria, Huesca intentó acortar las distancias, pero todo se iba a derrumbar al minuto 54. Karim Benzema controló un balón en el área chica y asistió a Federico Valverde para que el uruguayo la mande al fondo de las redes.

El descuento llegó cuando el panorama estaba más que complicado para el Huesca. Rafa Mir asistió a Ferreiro para vencer a Courtois y darle cierta esperanza a la visita.

Con la victoria ya en el bolsillo y un Huesca resignado, Benzema se anticipó a los centrales colocando el cuarto y decir que el Real Madrid goleaba en casa por la octava fecha de la LaLiga.

De esta manera, los de Zidane vuelven momentáneamente a la punta al alcanzar las 16 unidades. Sin embargo, deberán esperar otros resultados para saber si quedan como líderes o no.

Real Madrid vs. Huesca : minuto a minuto

SEGUNDO TIEMPO

90' + 3 ¡Final del partido!

90' Vamos a jugar tres minutos más.

90' ¡GOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! Certero cabezazo de Benzema para poner el cuarto en el Alfredo Di Stefano.

88' Amarilla para Ramírez por falta contra Modric.

86' Partido controlado totalmente por el Real Madrid.

83' Casi llega un nuevo descuento para el Huesca. La tuvo Rafael Mir.

79' Modric quería en la personal, fue correctamente detenido.

77' Quiere acercarse a la paridad el Huesca.

74' ¡GOOOOOOOOOOL DEL HUESCA! Buena llegada de la vista que acaba en gol de David Ferreiro.

70' Rodrygo tuvo el cuarto, pero Fernández despejó con los puños.

69' Salió Casemiro y entró Kroos en el local.

65' Real Madrid quiere más.

65' Mano de Isco. Tiro libre en salida para la visita.

63' Tiro de esquina para el Real Madrid. Ramos ganó con falta.

62' Buena jugada de Vinicius y Benzema la mandó por encima del arco.

61' Salieron Valverde y Asensio. Ingresaron Isco y Rodrygo en el Real Madrid.

58' Tiro libre para el Real Madrid y despeja la defensa del Huesca.

57' Nuevamente hay cambios en la visita. Se retiraron Nwakali y García. Entraron Ramírez y Valderrama.

54' ¡GOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! Buen control de Valverde y el uruguayo sacó un potente remate para decir que los 'merengues' ya golean en casa.

52' Salió Vázquez y entró Mendy en el Real Madrid.

48' Salió con todo Huesca por el descuento.

46' Salieron Gómez y Ontiveros. Entraron Ferreiro y Galán en el Huesca.

45' Arrancó la parte complementaria.

PRIMER TIEMPO

45' Final de la primera parte.

44' ¡GOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! Centro pasado de Vázquez y Benzema controló de pecho para sacar el latigazo y poner el segundo a favor de los de Zidane.

42' Falta de Hazard contra Pulido.

39' ¡GOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! Gran jugada personal de Hazard para sacar un potente disparo y abrir el marcador a favor del local.

38' Es más el Real Madrid a esta altura del partido.

36' Centro desde la banda derecha y Courtois controla sin problemas.

35' La pasa mal la visita en estos momentos.

34' Centro de Marcelo y despeja con todo la defensa del Huesca.

32' Falta en ataque de Mir. Tiro libre en salida para el Real Madrid.

31' Cae Hazard, pero el juez dice que no hay nada.

30' Mal centro de Lucas Vázquez. Saque de portería en el Huesca.

27' Gran pase pasado y Gómez la manda por encima del arco. La tuvo la visita.

27' Está sentido Pulido en el Huesca. Se paraliza el encuentro.

26' Saca con todo la defensa del Real Madrid.

26' Ontiveros se animó en la personal y el balón se fue al tiro de esquina.

25' Tiro de esquina. Ramos gana en el juego aéreo, pero el esférico se va afuera.

25' Cabezazo de Ramos y el arquero del Huesca evita la caída de su valla.

24' Salió con todo Fernández para apagar el incendio en la visita.

23' Falta contra Lucas Vázquez y hay tiro libre para el cuadro merengue.

22' Real Madrid la maneja por los costados, pero no puede llegar con claridad al área chica del Huesca.

21' Huesca sigue llegando. Esta vez hubo posición adelantada en la visita.

18' Por ahora estamos sin goles en España.

14' Gran pase de Modric a Hazard, pero el belga no pudo conecar de la mejor manera.

12' Balón largo para Rafa Mir que acaba en las manos de Courtois.

12' Por ahora, Huesca no se mete atrás y busca de contragolpe.

11' Tiro de esquina para el Madrid, pero Asensio se estorba con Militao en el cabezazo.

7' Intentó la visita a través de Rafa Mir. El disparo pasó cerca del arco de Courtois.

4' Todo acaba en un saque de portería. Sin problemas para el Huesca.

3' Tiro de esquina para el loca. Podría llegar el primero.

2' Buena llegada del Madrid con Modric, pero logra despejar la defensa visitante.

1' Arrancó el partido en el Alfredo Di Stefano.

- El partido inicia en breves minutos en el estadio Alfredo Di Stéfano.

- ¡Atención! Formación confirmada del Huesca: Andrés Fernández, Maffeo, Pulido, Siovas, Luisinho, Borja García, Mosquera, Nwakali, Sergio Gómez, Rafa Mir y Ontiveros.

- Suplentes: Álvaro, Insua, Gastón, Galán, Eugeni, Doumbia, Ferreiro, Segane, Juan Carlos, Sandro y Escriche.

- ¡Atención! Formación confirmada del Real Madrid: Courtois, Eder Militao, Sergio Ramos, Marcelo, Lucas Vázquez, Casemiro, Luka Modric, Federico Valverdem Eden Hazard, Marco Asensio y Karim Benzema.

- Suplentes: Lunin, Altube, Raphael Varane, Toni Kroos, Jovic, Vini Jr., Isco, Mendy, Mariano, Rodrygo y Santos.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Real Madrid y Huesca!

Real Madrid vs. Huesca : alineaciones confirmadas

Real Madrid: Courtois, Eder Militao, Sergio Ramos, Marcelo, Lucas Vázquez, Casemiro, Luka Modric, Federico Valverdem Eden Hazard, Marco Asensio y Karim Benzema.

Huesca: Andrés Fernández, Maffeo, Pulido, Siovas, Luisinho, Borja García, Mosquera, Nwakali, Sergio Gómez, Rafa Mir y Ontiveros.

Real Madrid contra Huesca

Con la victoria ante Barcelona y el empate ante Mönchengladbach (por la Champions League), Real Madrid buscará recuperar la confianza ante Huesca. A pesar de los cuestionamientos por el rendimiento que vienen sosteniendo en las últimas fechas, el equipo dirigido por Zidane confía en remontar la complicada situación.

El estratega de los blancos indicó que continuará trabajando y no sabe lo que pasará en el futuro. Thibaut Courtois se recuperó de las molestias musculares y será parte del equipo titular. Carvajal y Odriozola siguen trabajando en su rehabilitación y Lucas Vázquez ocuparía como lateral derecho.

Varane viene sosteniendo bajo nivel y Éder Militao se perfila como su reemplazante. Sergio Ramos es el capitán del equipo y su presencia no se negocia. Marcelo regresaría a la banda izquierda, ocupando el puesto a Mendy.

Hazard sumó minutos y podría comenzar de titular. Zidane señaló que lo quiere llevar de a pocos, pero ante la obligación de sumar los tres puntos, el extremo se perfila como una solución. Benzema continuaría de delantero y estaría acompañado por Asencio.

La sorpresa del equipo del Real Madrid, Isco podría tener minutos. Toni Kroos iría al banco de suplentes y sería el cambio para la segunda mitad. Vinícius también esperaría su oportunidad en el banco de suplentes. Los blancos quieren sumar los tres puntos de local para escalar a lo más alto de la tabla de posiciones.

Real Madrid vs. Huesca: formaciones probables

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Hazard; Isco o Jovic y Benzema.

Huesca: Andrés Fernández; Maffeo, Pulido, Siovas, Javi Galán o Luisinho; Mosquera, Borja García, Seoane o Juan Carlos; Rafa Mir, Sandro y Ferreiro o Sergio Gómez.

