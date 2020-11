Zidane: “Siempre se habla de que no marcamos, que no jugamos bien” – VIDEO

Real Madrid sumó su segunda victoria al hilo en la Liga Santander y de darse ciertos resultados, podría quedar como único puntero en España. A pesar del buen juego que mostró el cuadro ‘merengue’, Zidane lo tomó con calma

El estratega francés prefirió guardar la calma tras la goleada sobre el Huesca y no olvidó las críticas que lo han estado persiguiendo tanto a él como a sus dirigidos por el estilo de juego y por los resultados.

“Era como una final. Había que sumar y sumamos tres puntos importantes. Luego el partido no ha sido perfecto, pero son cuatro goles”, comenzó declarando el técnico para el canal oficial del Real Madrid.

Luego, Zidane agregó lo siguiente: “Siempre se habla de que no marcamos, que no jugamos bien… Y como la situación es un poco rara necesitamos mucha energía entre nosotros porque lo de fuera no ayuda”.

Por último, confesó que el Real Madrid aún tiene mucho por mejorar. “En el gol, Eden Hazard se mete entre líneas y ha sido un buen gol, necesitábamos eso para entrar en el partido. Sabemos que podemos y debemos mejorar defensivamente, y ofensivamente hemos tenido ocasiones”.

Real Madrid: Zidane conforme por el regreso de Hazard

El duelo contra el Huesca significó la vuelta de Eden Hazard a las canchas. Al respecto, Zidane se mostró más que satisfecho por su rendimiento: “Contento por su partido. El otro día jugó 20 minutos, ahora más. Sabemos de la calidad que tiene, ha metido un buen gol. Lo necesitamos en la primera parte porque luego el partido fue diferente después del gol”.