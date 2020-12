Messi podría dejar Barcelona por amenaza de rebaja de sueldo

Lionel Messi termina contrato con el FC Barcelona el 30 de junio del próximo año y un precandidato a la presidencia del cuadro catalán ha puesto como condición para la renovación de vínculo que el astro del fútbol mundial acepte una rebaja considerable en su salario mensual.

“Tendremos que sentarnos con Lionel Messi y pedirle un sacrificio salarial. Ahora mismo, con las condiciones de retribución que tiene, no es sostenible. Pediremos este sacrificio. Y si finalmente no hay acuerdo, él no estará”, señaló Emili Rousaud en declaraciones al diario ‘ARA’.

El futbolista argentino es el jugador mejor pagado del mundo puesto que cobra un salario mensual que asciende a los 8,3 millones de euros, y que al año logra un total de 99, 6 millones de euros, según ha publicado hace algunos meses el prestigioso diario L’ Equipe. Rousaud ha subrayado que quiere seguir contando con Lionel Messi pero no a cualquier precio.

“(Messi) No está por encima del club. ¿Quiero que se quede? Sí. Pero no a cualquier precio. Debe ser sostenible salarialmente”, sostuvo el también ex vicepresidente del ‘Barza’. “Haremos los esfuerzos para que se quede, pero siempre con los intereses del club por delante”, puntualizó.

Las elecciones para elegir al próximo presidente del Barcelona se llevarán a cabo el 24 de enero del 2021. Cabe indicar que actualmente ocupa el cargo Carles Tusquets quien desempeña funciones desde el mes de octubre de este año tras la dimisión de Josep María Bartomeu.

Messi, es oportuno decirlo, si bien culmina contrato en junio del año entrante, en enero podría firmar contrato con otro club sin dejar un euro al FC Barcelona. ¿El 10 azulgrana renovará contrato? Si es Emili Rousaud el nuevo presidente queda claro que las chances se disipan pues a nadie le gusta que le toquen el dinero. En todo caso, será Messi el que tenga la última palabra.