Javier Mascherano: "Me duele que Barcelona se haya alejado del modelo que le hizo grande"

Barcelona buscará este miércoles su segunda victoria ante la Real Sociedad luego de vencer el último domingo al Levante por la mínima diferencia. Con ello, el equipo de Ronald Koeman comenzaría a salir de a pocos de aquella crisis de resultados en la que se vio inmerso en las últimas jornadas de LaLiga Santander.

Pero pese a sumar de a tres este miércoles, el presente de los blaugranas no es del todo esperanzador despertando las críticas de propios y extraños. Por ejemplo, Javier Mascherano, jugador que recientemente anunció su retiro y jugó en Barcelona entre el 2011 y 2018, arremetió contra la política del club afirmando que se ha alejado del modelo que lo hizo grande.

"Me duele que el Barcelona se haya alejado del modelo que le hizo grande. Que haya priorizado otras cosas y no se haya mantenido lo que tan grande y sobre todo tan diferente había hecho al club. Si había algo que había hecho diferente a Barcelona era el modelo y se alejó desde hace tiempo", expresó.

Por otro lado y pese a no haber tenido un buen arranque de temporada, ‘El Jefecito’ llenó de elogios a Lionel Messi a quien señaló no solo como un gran jugador sino como una excelente persona. Como se recuerda, ambos jugadores compartieron vestuario en Barcelona y en la Selección Argentina.

"Es una persona muy especial. Pero no por lo que es como jugador sino por lo terrenal que es siendo lo que es. Y él lo genera cada tres días desde hace 15 años. Por eso estamos hablando de alguien diferente. No conocí a nadie que sea tan importante en lo que hace en la historia del deporte y que tenga esa capacidad para venir a hablarte, preguntarte o pedirte una opinión. Normalmente los más grandes como él no lo hacen", añadió.

Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO Directv Sports: hora, canal y alineaciones por LaLiga

Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se enfrentarán este miércoles 16 de diciembre, desde las 15:00 horas, en el Estadio Camp Nou por la fecha 19 de LaLiga Santander. La transmisión del partido estará a cargo de DIRECTV Sports en Sudamérica. Sigue todas las incidencias del duelo de fútbol español y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario Libero.pe.