Eibar vs Real Madrid EN VIVO: Guía TV del cotejo por la jornada 14 de la Liga Española

Real Madrid vs Eibar EN VIVO medirán fuerzas este domingo 20 de diciembre por la jornada 14 de la Liga Española. El cotejo está fijado para las 15:00 horas en el Estadio Municipal de Ipurúa y contará con la transmisión internacional de ESPN.

Un cotejo más que importante para Real Madrid, quien persigue de cerca la posibilidad de no despegarse de los primeros lugares en su liga doméstica. La victoria del Atlético de Madrid los obliga a sumar de a tres fuera de casa.

Eso lo sabe muy bien el entrenador de los 'Blancos', Zinedine Zidane, quien explicó que será duro el partido ante Eibar. "Seguro de que el Eibar va a darlo todo y nosotros vamos a intentar seguir igual y seguir en esa línea. Es otra ocasión para demostrar lo que somos como equipo", expresó en conferencia de prensa.

'Zizou' aclaró las versiones que indicaban que Eden Hazard podría ser de la partida. "Esperemos que rápido, está casi totalmente recuperado y digo casi porque para jugar le falta algo y en poco tiempo espero que esté con el equipo".

Confirmó que Vinicius Júnior, así como Marcelo, continuarán siendo bajas en Real Madrid. "No creo que esté, porque está mal, creo que es una gastroenteritis. No está cómodo. Vamos a ver cómo evoluciona hoy [...] No es el primero (por Marcelo) que lo hace y son jugadores que se cuidan y es lo que quiere hacer para cuando toque jugar. Me parece bien", detalló.

Por su parte, ha logrado completar un ciclo importante en sus últimos cinco duelos, en donde logró cosechar dos victorias y tres empates. Lo más resaltante del hecho es que solo le anotaron en una ocasión (empate 1-1 ante la Real Sociedad el pasado 13 de diciembre).

Real Madrid vs Eibar: probables alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Kroos, Lucas Vazquez, Valverde, Rodrygo y Benzema.

DT: Zinedine Zidane.

Eibar: Dmitrovic; Correa, Burgos, Bigas, Arbilla; Diop, Edu Expósito, Bryan Gil, Alejandro Pozo; Muto y Gil.

DT: Mendilibar.

Horarios para ver Real Madrid vs Eibar en directo por la LaLiga

Perú – 15:00 horas

Colombia – 15:00 horas

México – 15:00 horas

Uruguay – 17:00 horas

Argentina – 17:00 horas

Estados Unidos – 15:00 horas

España – 00:00 horas

Francia – 00:00 horas

Chile – 17:00 horas

Ecuador – 15:00 horas

Costa Rica – 16:00 horas

Alemania – 00:00 horas

Bolivia – 16:00 horas

Real Madrid vs Eibar: ficha previa del partido

Real Madrid vs Eibar - fecha 14 - Liga Española 1. ¿Cuándo juegan? Domingo 20 de diciembre 2. ¿En qué lugar? Estadio Municipal de Ipurúa. 3. ¿A qué hora ver? 00:00 h (ESP); 15:00 h (PER); 17:00 h (ARG) 4. ¿Qué canal transmite? ESPN

¿En qué canal transmiten partido Real Madrid vs Eibar?

Perú – ESPN

Colombia – ESPN

México – ESPN

Uruguay – ESPN

Argentina – ESPN

Estados Unidos – FOX Soccer

Chile – ESPN

Ecuador – ESPN

Costa Rica – ESPN

Bolivia – ESPN

