Real Madrid vs Eibar EN VIVO ESPN - transmisión oficial En Directo LaLiga

Real Madrid vs. Eibar EN VIVO ESPN juegan este domingo a las 15:00 horas de Perú fecha 14 de LaLiga Santander en el estadio Ipurúa. Sigue En Directo transmisión de fútbol en vivo en ESPN Play y Movistar Play. Además, Liber.pe te traerá todas las incidencias al instante, así como los goles y el resumen completo.

Real Madrid saltará este domingo en el País Vasco con el firme propósito de sumar tres puntos, teniendo en cuenta que este sábado ganó el Atlético y empató Barcelona. El equipo de Zidane buscarán la victoria para igualar en la punta con el Atlético Madrid que alcanzó los 26'.

Real Madrid vs Eibar - Ficha del partido

Real Madrid vs Eibar LaLiga - España ¿En qué estadio jugarán? Ipurúa, País Vasco ¿A qué hora jugarán? 15:00 horas de Perú y 17:00 horas de Argentina ¿Quién será el árbitro? Munuera Montero ¿Qué canal transmitirá? ESPN

En la previa del partido, Zidane confesó que Hazard ya está recuperado, pero no será tomado en cuenta para este encuentro debido a que no quieren hacer 'ninguna tontería'. Al belga lo guardarán para el duelo del miércoles cuando enfrenten al Granada.

"Lo importante es que Eden esté bien, bien recuperado. Le ha tocado este año y el año pasado también un poquito. Vivir estos momentos difíciles como son las lesiones, no me gusta. Nunca le había pasado nada antes respecto a las lesiones que ha tenido en el Madrid. Siempre jugaba con regularidad", dijo Zidane sobre Hazard.

Junto a Hazard, Zidane no podrán contar con Vinicius. "No creo. Está mal. Creo que es una gastroenteritis. Está bien, no tiene fiebre, pero no está cómodo. Vamos a ver cómo evoluciona Vini hoy, y veremos para mañana". Odegaard, Jovic, Mariano e Isco son las otras ausencias.

"Será un partido difícil"

"Estoy convencido de que Eibar va a dar todo en su campo, y es lo que nosotros vamos intentar hacer también. Lo que queremos es seguir en esta línea, es otra oportunidad para demostrar lo que somos como equipo... Parece un partido fácil y no lo es para nada, será complicado y debemos mostrar nuestra mejor versión para ganarlo...No me pongo ninguna nota y nunca me la voy a poner. Estoy muy contento de estar aquí, de poder entrenar a este equipo, de entrenar a este gran club. Aprovecho cada momento. El resto no lo puedo contestar, lo siento", precisó el DT francés.

¿Y Eibar cómo llega? el equipo del País Vasco viene de dos partidos sin poder ganar tras los empates contra el Valencia y la Real Sociedad. El conjunto dirigido por José Luis Mendilibar saltará al campo en busca de la victoria subir posiciones en la tabla. Por ahora es décimo tercero con 15 puntos.

A qué hora juega Real Madrid contra Eibar: Horarios en el mundo

Perú – 15:00 horas

Colombia – 15:00 horas

México – 15:00 horas

Uruguay – 17:00 horas

Argentina – 17:00 horas

Estados Unidos – 15:00 horas

España – 00:00 horas

Francia – 00:00 horas

Chile – 17:00 horas

Ecuador – 15:00 horas

Costa Rica – 16:00 horas

Alemania – 00:00 horas

Bolivia – 16:00 horas

Dónde Ver partido EN VIVO Real Madrid vs Eibar: Guía de TV

Perú: ESPN

México: Sky HD

Argentina: ESPN 2

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

Uruguay: ESPN

Paraguay: ESPN

Bolivia: ESPN

Venezuela: ESPN

España: Movistar LaLiga

Real Madrid vs Eibar alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Lucas Vázquez, Benzema y Asensio.

Eibar: Dmitrovic; Pozo, Bigas, Arbilla, Kevin Rodrigues; Diop, Edu Expósito, Inui, Bryan Gil; Muto y Kike García.