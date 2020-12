Real Valladolid vs Barcelona ENVIVO ESPN 2: horario y canal TV de la fecha 15 LaLiga

Ver partido Barcelona vs Real Valladolid EN VIVO ESPN 2 se enfrentan este martes a las 16:00 horas de Perú por la fecha 15 de LaLiga Santander.

El cuadro catalán viene de empatar en la última fecha y dejó molesto a Koeman, quien advirtió que "Cada partido que no ganamos es un paso atrás. Todavía pienso que hay muchos partidos por delante. El problema no es empatar en casa contra el Valencia, el problema es que hemos perdido mucho fuera de casa. No podemos fallar porque ya lo hemos hecho, y eso es una presión para el equipo"

Barcelona vs Valladolid Ficha del partido

Barcelona vs Valladolid LaLiga - España ¿En qué estadio jugarán? José Zorrilla, Valladolid ¿A qué hora jugarán? 16:00 horas de Perú y 18:00 horas de Argentina ¿Quién será el árbitro? Mario Melero Lopez ¿Qué canal transmitirá? ESPN 2

Además, Koeman se dio un tiempo para hablar sobre las nuevas declaraciones Messi sobre su frustrada salida de Barcelona. "No sé si las palabras de Messi afectan positivamente, la plantilla está muy unida, trabajando pero descontenta con los resultados. La mejor vitamina es ganar. Leo está integrado, trabajando para mejorar, como todos".

Al igual que Barcelona que urge de la victoria, el Valladolid también necesita quedarse con los tres puntos para salid de la zona del descenso. El equipo dirigido por Sergio Gonzales viene de un empate contra Sevilla y una victoria lo ayudará a escalar considerablemente en la tabla de posiciones.

A qué hora juega Barcelona contra Real Valladolid: horarios en el mundo

Perú – 4.00 p. m. hora de Lima

México – 3.00 p. m. hora de Ciudad de México

Ecuador – 4.00 p. m. hora de Quito

Estados Unidos – 1.00 p. m. hora de Los Ángeles

Estados Unidos – 3.00 p. m. hora de Texas

Estados Unidos – 4.00 p. m. hora de Miami

Colombia – 4.00 p. m. hora de Bogotá

Argentina – 6.00 p. m. hora de Buenos Aires

España – 10.00 a. m. hora de Madrid

España – 9.00 p. m. hora de Islas Canarias

Uruguay – 6.00 p. m. hora de Montevideo

Paraguay – 6.00 p. m. hora de Asunción

Chile – 6.00 p. m. hora de Santiago

Brasil – 6.00 p. m. hora de Brasilia

Bolivia – 5.00 p. m. hora de La Paz

Venezuela – 5.00 p. m. hora de Caracas

Canadá – 4.00 p. m. hora de Toronto

Italia – 10.00 p. m. hora de Roma

Francia – 10.00 p. m. hora de París

Alemania – 10.00 p. m. hora de Berlín

Portugal – 9.00 p. m. hora de Lisboa

Holanda – 10.00 a. m. hora de Ámsterdam

Inglaterra – 9.00 p. m. hora de Londres

Qué canal transmite y dónde ver partido EN VIVO Rea Madrid contra Real Valladolid

Países Canales Argentina ESPN Play Sur, ESPN2 Sur Bolivia ESPN2 Sur, ESPN Play Sur Brasil Watch ESPN Brasil, GUIGO, ESPN Brasil Chile ESPN2 Sur, ESPN Play Sur Colombia ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur Ecuador ESPN Play Sur Internacional Bet365, Facebook Live México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD Paraguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur Perú ESPN Play Sur, ESPN2 Sur España Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar+ Estados Unidos beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español Uruguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur Venezuela ESPN Play Sur

Barcelona contra Real Valladolid alineaciones probables

Real Valladolid: Masip; Hervías, Joaquín, Bruno o Javi Sánchez, Nacho; Jota o Toni Villa, Alcaraz, Roque Mesa, Óscar Plano; Marcos André, Weissman.

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araújo, Mingueza, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Braithwaite, Griezmann y Messi