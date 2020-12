Real Sociedad vs Athletic Bilbao EN VIVO: 1T, 1-0 LaLiga

Ver partido Real Sociedad vs Athletic Bilbao EN VIVO DirecTV Sports se enfrentan este miércoles a las 8:00 horas de Perú en San Mamés en la fecha 16 de LaLiga. Sigue todo el fútbol en vivo a través de Libero.pe, con todas las incidencias, video goles y resumen completo.

EN VIVO DirecTV Real Sociedad vs Athletic Bilbao Minuto a Minuto

PRIMER TIEMPO

- 24' El encuentro ha caído en las imprecisiones.

- 23' Amarilla para Vencedor por infracción.

- 21' Barrenetxea se gana la amarilla desde el banquillo de la Real por protestar.

- 20' Puños de Unai Simón para sacar el balón de su área.

- 18' Centro raso de Berenguer que buscaba a Williams en el área chica. Atento Remiro por bajo para quedarse con el balón.

- 15' Se hace sólida la Real en el fondo. El Athletic no encuentra la forma de entrar con claridad al área de Remiro.

- 14' Disparo desviado de Oyarzabal sobre la frontal.

- 12' No despierta el Athletica en el encuentro.

- 11' Tiro de esquina y la defensa local logra despejar.

- 8' Tiro libre para la Real Sociedad que quiere más.

- 8' Guevara se gana la amarilla, la primera del partido, por una dura infracción sobre Muniain.

- 5' ¡GOOOOOOOOOOL DE LA REAL SOCIEDAD! Apareció Cristian Portugués para poner el primero del partido.

- 3' La visita va con todo por el primero.

- 1' Arrancó el partido en España.

Real Sociedad vs Athletic Bilbao alineaciones confirmadas

ATHLETIC: Unai Simón; Capa, Núñez, Íñigo Martínez, Yuri; Vencedor, Vesga; Williams, Muniain, Berenguer; Villalibre

REAL SOCIEDAD: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Mikel Merino, Guridi, Guevara; Portu, Isak, Oyarzabal.

Real Sociedad contra Athletic Bilbao - Previa

En la previa del partido, ambos equipos llegan con un presente distinto. Por un lado está Athletic Club Bilbao que de local buscará sumar tres puntos para escalar en la tabla de posiciones. A su vez, al frente estará la Real Sociedad que ha firmado un gran inicio en LaLiga.

La Real Sociedad que empezó la temporada imparable, urge de un triunfo para volver a luchar por los primeros lugares y no dejar el camino libre al Atlético y Real Madrid. El equipo dirigido por Imanol Alguacil viene de varios partidos sin poder ganar: precisamente hace seis fechas que no conoce de victorias, sin embargo, por ahora se ubica tercero en la tabla.

Y, con respecto a Athletic Bilbao, el equipo dirigido por Gaizka Garitano se ubica en la posición 11 con 18 puntos. En la jornada pasada empató 1-1 con Villarreal.

Athletic Bilbao sabe que este es el partido perfecto para levantar cabeza, pues luego tendrá partidos complicados domo enfrentar al Barcelona y luego al Atlético Madrid.

"Hemos tenido altibajos, pero el equipo siempre ha sido competitivo. Sí que nos ha costado coger una racha larga de buenos resultados... Estamos en una final de Copa, que no se consigue todos los años, y nos vamos a jugar otro título con la Supercopa. Siempre tienes cosas buenas y malas, corregir las que has hecho mal y las que has hecho bien intentar potenciarlas. Más la preocupación de la sociedad", precisó el DT de Bilbao.

A qué hora juega Real Sociedad contra Athletic Bilbao: Horarios en el mudo

Perú: 8:00 a.m.

Colombia: 8:00 a.m.

México: 8:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Argentina: 10:00 a.m.

Uruguay: 10:00 a.m.

Ecuador: 8:00 a.m.

Bolivia: 9:00 a.m.

Venezuela: 9:00 a.m.

Brasil: 10:00 a.m.

España: 17:00 p.m.

Dónde ver EN VIVO Real Sociedad contra Athletic Bilbao

Argentina DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia Tigo Sports Bolivia

Brasil ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil, GUIGO

Chile DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Francia beIN SPORTS CONNECT, Free, beIN Sports 1

Alemania DAZN

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá Sky HD

Paraguay Tigo Sports+

Perú DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

España Movistar+, Mitele Plus, Movistar Laliga

Reino Unido LaLigaTV, Premier Player HD

Estados Unidos beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deporte

