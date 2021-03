Benzema tras el empate ante Atlético Madrid: "Es un buen punto para nosotros"

Atlético Madrid estaba a minutos de conseguir una victoria importante en el derbi. A los 86', Karim Benzema realizó una buena combinación con Casemiro y anotó el empate para el Real Madrid. El atacante de los blancos habló sobre el resultado y señaló que el título de LaLiga aún es posible.

"Creo que hoy hicimos un buen partido. Fue muy difícil contra un equipo muy bueno. El primer tiempo fue para ellos y el segundo para nosotros. Al final, visto lo del segundo tiempo, merecimos más que ellos. Pero esto es el fútbol y es un buen punto para nosotros", indicó Benzema a Movistar +.

El delantero francés tuvo una clara ocasión para anotar, pero Oblak se lució y evitó el tanto. Benzema indicó que no puede fallar y se mostró contento por el resultado que logró su equipo en el Wanda Metropolitano.

Así fue el gol de Benzema - VIDEO: DirecTV Sports

"Estoy enfadado porque dos minutos antes podría haber marcado y no lo he hecho porque Oblak hizo dos buenas paradas. Contento con el resultado. Nada está terminado para nosotros", explicó.

Alejandro José Hernández Hernández, colegiado del encuentro, decidió no cobrar la pena máxima a favor del Real Madrid. "Es que no he visto nada. Ha tocado con el brazo, luego hay un árbitro, pero cuando va a mirar luego el 90% de las veces es penalti. Pero es él quien ha decidido. Nosotros, la cabeza fría".