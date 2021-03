Real Madrid vs Elche EN VIVO partidazo por la jornada 27 de LaLiga

Real Madrid vs Elche EN VIVO se enfrentarán este sábado 13 de marzo por la jornada 27 de LaLiga. El partido está fijado a realizarse en el Estadio Alfredo Di Stéfano a las 10:15 horas de Perú y contará con la transmisión internacional de DirecTV Sports.

El entrenador del cuadro local, Zinedine Zidane, ha señalado que buscará seguir sumando de a tres para no perderle el paso al Atlético de Madrid. Sin embargo, eos no significa que le hayan perdido el respeto a sus respectivos rivales.

"Nuestra idea siempre es ganar pero no siempre se puede. No pensamos que los equipos sean inferiores. No pensamos en eso. Es normal que no siempre salgan las cosas. Si queremos seguir peleando por la liga no podemos perder más puntos", explicó en rueda de prensa.

"No hay partido fácil. Su clasificación no te dice nada porque es un bue equipo y ha hecho partidos buenos. Sabemos que tenemos que hacer un gran partido para sumar los tres puntos", agregó.

Asimismo, se manifestó sobre la continuidad de Sergio Ramos, quien viene negociando su extensión de contrato con Real Madrid. "Sergio es un jugador especial. La intención ya es buena porque quiere seguir jugando. Cada año va a saber cómo se encuentra. Si está como ahora, claro que podrá jugar hasta los 40", detalló.

Por su parte, el entrenador de Elche, Fran Escribá, indicó que se han propuesto la posibilidad de complicarle la vida al Real Madrid en el Alfredo Di Stéfano. Una posible caída generaría que le diga adiós a la lucha por el título de LaLiga.

“Tenemos todas las posibilidades. Está claro que son favoritos porque son mejor equipo”, mencionó el valenciano, quien recordó que equipos como el Cádiz o el Deportivo Alavés ya han logrado esta temporada sorprender al Real Madrid.

“El plan es ir a ganar, como han dicho los chicos durante la semana. Debemos ser un equipo sólido que no conceda ocasiones y mirar la portería contraria, porque es raro que el Madrid no marque en casa”, detalló.

Real Madrid vs Elche: Probables alineaciones

Real Madrid: Courtois, Nacho, Sergio Ramos, Varane, Mendy, Casemiro, Valverde, Kroos, Lucas Vázquez, Vinicius y Benzema.

Elche: Edgar Badía, Barragán, Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Mojica, Fidel, Marcone, Guti, Tete Morente, Guido Carrillo y Lucas Boyé.

A qué hora juegan Real Madrid vs Elche

Perú – 10.15 a. m. hora de Lima

México – 09.15 a. m. hora de Ciudad de México

Ecuador – 10.15 a. m. hora de Quito

Estados Unidos – 09.15 a. m. hora de Los Ángeles

Estados Unidos – 08.15 a. m. hora de Texas

Estados Unidos – 08.15 a. m. hora de Miami

Colombia – 10.15 a. m. hora de Bogotá

Argentina – 12.15 p. m. hora de Buenos Aires

España – 6.15 p. m. hora de Madrid

España – 6.15 p. m. hora de Islas Canarias

Uruguay – 12.15 p. m. hora de Montevideo

Paraguay – 12.15 p. m. hora de Asunción

Chile – 12.15 p. m. hora de Santiago

Brasil – 12.15 p. m. hora de Brasilia

Bolivia – 12.15 p. m. hora de La Paz

Venezuela – 12.15 p. m. hora de Caracas

Canadá – 6.15 p. m. hora de Toronto

Italia – 6.15 p. m. hora de Roma

Francia – 6.15 p. m. hora de París

Real Madrid vs Elche: canales en el mundo

Países Canales Argentina DirecTV Sports Bolivia DirecTV Sports Brasil DirecTV Sports Chile DirecTV Sports Colombia DirecTV Sports Costa Rica Sky HD Ecuador DirecTV Sports México DirecTV Sports Paraguay DirecTV Sports Perú DirecTV Sports España Movistar+ Estados Unidos FOX Soccer Uruguay DirecTV Sports Venezuela DirecTV Sports

