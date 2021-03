Atlético Madrid vs Getafe EN VIVO vía DirecTV Sports: horario y cómo ver duelo por LaLiga

Atlético Madrid vs Getafe EN VIVO este sábado 13 de marzo se enfrentan por la jornada 27 de LaLiga Santander en el Coliseum Alfonso Pérez. Partido va desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y podrá ser visto en Libero.pe.

El Atlético Madrid de Diego Simeone cuenta con un invicto de tres partidos al hilo en LaLiga, siendo su última victoria frente a Athletic Bilbao. Ello ha permitido que los 'colchoneros' puedan sacar ventaja en la tabla de posiciones del fútbol español.

Al frente se encuentra el Getafe de José Bordalás, que llega de caer por 2-1 ante Real Valladolid y que se uibca en la casila 15 en LaLiga, 35 puntos por debajo del Atlético Madrid.

"Ante el Atlético es importante tener una gran solidez y ser fiable, la atención va a ser importantísima. También es importante no encajar porque es un equipo que, aparte del potencial ofensivo que tiene, cuando se pone por delante es muy difícil remontarle", subrayó el estratega del Getafe.

Bajas y novedades del Atlético Madrid vs Getafe

El Getafe no podrá disponer de Javi Mata, que cumplirá su primer partido de sanción. A ello se suma los problemas físicos de Xabi Etxeita y Darío Poveda . En ese sentido, Cucho Hernández como Enes Unal serán los encargados de liderar al cuadro azulón.

En tanto, Diego Simeone no podrá disponer de Felipe, quien cumplirá su sanción por tarjetas amarillas acumuladas. Sin embargo, no todas son malas noticias, ya que recupera a José María Giménez y a Héctor Herrera. Además, su once podría tener a Joao Félix y Luis Suárez nuevamente juntos.

"Le estamos prestando atención ahora, sus características siguen siendo las que le llevaron a los mejores momentos. Un equipo agresivo, intenso, que tiene claro a qué jugar, que no da por perdido ningún balón… Tiene un espíritu para competir enorme y es lo que nos vamos a encontrar, como siempre que nos enfrentamos al equipo de Bordalás", señaló Simeone.

Alineaciones probables del Atlético Madrid vs Getafe

Getafe: David Soria; Damián Suárez, Djené, Cabaco/Chakla, Olivera; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Enes Unal/Ángel y Cucho Hernández.

Atlético Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Mario Hermoso, Lodi; Lemar, Koke, Marcos Llorente, Carrasco; Ángel Correa/Joao Félix y Luis Suárez.

¿A qué hora juegan Barcelona vs PSG?

Perú – 3.00 p. m. hora de Lima

México – 2.00 p. m. hora de Ciudad de México

Ecuador – 3.00 p. m. hora de Quito

Estados Unidos – 12.00 p. m. hora de Los Ángeles

Estados Unidos – 2.00 p. m. hora de Texas

Estados Unidos – 3.00 p. m. hora de Miami

Colombia – 3.00 p. m. hora de Bogotá

Argentina – 5.00 p. m. hora de Buenos Aires

España – 9.00 a. m. hora de Madrid

España – 8.00 p. m. hora de Islas Canarias

Uruguay – 5.00 p. m. hora de Montevideo

Paraguay – 5.00 p. m. hora de Asunción

Chile – 5.00 p. m. hora de Santiago

Brasil – 5.00 p. m. hora de Brasilia

Bolivia – 4.00 p. m. hora de La Paz

Venezuela – 4.00 p. m. hora de Caracas

Canadá – 3.00 p. m. hora de Toronto

Italia – 9.00 p. m. hora de Roma

Francia – 9.00 p. m. hora de París

Alemania – 9.00 p. m. hora de Berlín

Portugal – 8.00 p. m. hora de Lisboa

Holanda – 9.00 a. m. hora de Ámsterdam

Inglaterra – 8.00 p. m. hora de Londres

El Atlético Madrid vs Getafe podrá ser visto desde las 9 p.m. (hora española) y 3 p.m. (hora peruana).

Ver canal DirecTV Sports EN VIVO Atlético Madrid vs Getafe en Sudamérica

No te pierdas el partido Atlético Madrid vs Getafe a través de la señal de DirecTV Sports, la cual llevará la cobertura para los países de Perú, Venezuela, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Chile y Paraguay. Revisa la guía de canales a continuación.

Guía de canales de TV para DirecTV Sports en Sudamérica Perú 610 SD 614 SD 683 SD 1610 HD 1614 HD 4000 4k Argentina 610 SD 614 SD 683 SD 1610 HD 1614 HD 4000 4k Colombia 610 SD 614 SD 683 SD 1610 HD 1614 HD 4000 4k Ecuador 610 SD 614 SD 683 SD 1610 HD 1614 HD 4000 4k Chile 610 SD 614 SD 683 SD 1610 HD 1614 HD 4000 4k Venezuela 610 SD 614 SD 683 SD 1610 HD 1614 HD 4000 4k Uruguay 610 SD 614 SD 683 SD 1610 HD 1614 HD 4000 4k

