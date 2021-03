Pedri: “Espero estar cerca de Messi muchos años”

Desde hace varios partidos hay un jugador que viene sobresaliendo en el Barcelona. Se trata de la joven figura Pedri quien, con tan solo 18 años, acaba de ser llamado por Luis Enrique a la Selección Española.

El talentoso jugador está más que feliz por su buen momento en el fútbol y también confesó que es todo un “lujo” jugar con Lionel Messi, capitán y referente del Barcelona, por lo que confía en que no se moverá de España.

“Jugar con Messi es fácil porque cuando se la das a él sabes que van a pasar cosas. Y eso es lo que trato de hacer, dársela en las mejores condiciones para que sea lo más beneficioso para el equipo”, declaró Pedri a la revista ‘Club del deportista’.

Luego, el futbolista del Barcelona no dudó en revelar uno de sus deseos: “Ojalá pueda estar cerca de Messi varios años. Sería genial seguir disfrutando de Messi y así, aprender muchas cosas a su lado”.

Además, Pedri recordó la primera vez que vio al argentino. “El primer día que lo vi pensé que era mentira. Cuando estaba al lado de Messi me impactó mucho. De verlo en la televisión o un videojuego..., casi no me lo creía”, contó la nueva promesa del fútbol español.

Por último, también está contento con su llamado a la Selección Española: “Para mí, es un premio que afronto con muchas ganas e ilusión. Vuelvo a decir que yo intentaré que sea como jugar en la plaza del pueblo, pero con la camiseta roja”.