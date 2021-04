Lo volvió a hacer: Renato Tapia recuperó el balón e inició jugada para el gol del Celta - VIDEO

Renato Tapia está acostumbrando a toda la hinchada del Celta de Vigo y, de paso a todo el Perú, a tener buenas actuaciones en LaLiga Santander. Ahora, en el partido contra Deportivo Alavés, el volante nacional volvió a demostrar su gran habilidad para recuperar balones en la zona medular y propiciar el 2-0 parcial de su equipo.

El 'Cabezón', cumpliendo su labor, estuvo atento siguiendo una posible salida rápida de su adversario. Y, en el momento justo, cortó a Pellistri para dejarlo mal posicionado y sin el esférico.

Inmediatamente después de su quite, Nolito cogió el balón suelto y habilitó a Iago Aspas para dejarlo solo de cara el arco. Allí, el reconocido delantero no se puso nada nervioso y convirtió el 2-0 parcial a los 14 minutos de partido.

Los hinchas del Celta de Vigo reconocieron, a través de redes sociales, la labor de Renato Tapia y volvieron a destacar lo importante que es para el equilibrio del plantel.

Cabe mencionar que el equipo de Eduardo 'Chacho' Coudet terminó llevándose los tres puntos de la casa de Deportivo Alavés con un marcador final de 3-1.

Renato Tapia se refiere a su nuevo valor en el mercado

En entrevista para América Deportes, el 'Capitán del futuro' dice estar sorprendido por todos los sondeos o números que viene manejando la prensa internacional respecto a su futuro. No obstante, dice no creer hasta no ver en directo las ofertas.

"Sorprendido. En mi vida había visto la cantidad de números que se suelen manejar (...) Hasta que no llegue la compra oficial por 20 millones de euros o más no me la creo", señaló.