Barcelona venció 1-0 a Valladolid y se acerca al primer lugar de LaLiga Santander - RESUMEN

Barcelona vs Valladolid EN VIVO se enfrentan ONLINE este lunes 5 de abril por la fecha 29 de la Liga Santander en el Camp Nou. El encuentro está pactado para las 2.00 p. m. de Perú y Colombia y 9.00 p. m. de España.

SEGUNDO TIEMPO

90+4' ¡Final! ¡Ganó Barcelona con lo justo en el Camp Nou!

90+2' El árbitro añadió cuatro minutos.

90+1' Ousmane Dembélé coge un balón suelto y de zurda lo manda a guardar.

90' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA!

87' Cambio en Barcelona: sale Dest; entra Puig.

84' Tarjeta amarilla para Braithwaite en Barza.

83' Barcelona ya juega constantemente en campo rival. Valladolid se defiende con todo.

80' Tarjeta amarilla para Masip en Valladolid por reclamar.

79' ¡Tarjeta roja para Valladolid! El árbitro expulsa a Plano por una entrada sobre Dembélé.

75' Cambio en Barcelona: sale Pedri; entra Moriba.

73' Tarjeta amarilla para Guardiola en Valladolid.

70' Messi le dice a sus compañeros que solo necesitan un gol. Les pide concentración.

66' Cambios en Barcelona: salen Mingueza, Griezmann y Busquets; entran Araújo, Trincao y Braithwaite.

65' El árbitro decide que no hay penal. Las acciones se reanudan en el Camp Nou.

64' Están viendo el VAR.

61' Valladolid pide penal al árbitro por una supuesta mano en el área azulgrana. Por ahora sigue el juego.

59' ¡Lo que falló Barcelona! Antoine Griezmann tuvo el gol, pero su cabezazo salió desviado dentro del área.

57' ¡Olaza! El disparo del jugador del Valladolid pega en el lado lateral de la red.

54' Barza ha mejorado en cuanto a actitud, pero aún le falta claridad en la ofensiva.

52' Koeman manda a calentar a toda su banca.

51' La pelota pega en la barrera. No pasó nada.

50' Falta sobre Dembélé y tiro libre peligroso para Barcelona. Va Lionel Messi.

48' ¡Quiso sorprender Jordi Alba! El lateral probó de larga distancia, pero su disparo salió muy alto.

46' Sin cambios en Barcelona.

45' ¡En marcha el segundo tiempo!

- El empate no le sirve a Barcelona. Veremos si realizan alguna variante en el complemento.

PRIMER TIEMPO

45+2' Descanso.

45+1' ¡Palooooo! Pedri lo intenta desde el borde del área pero el golero de Valladolid responde de gran manera y, con ayuda del metal, despeja el esférico.

44' El árbitro le muestra la cartulina amarilla a Mingueza en Barcelona.

41' ¡La tuvo Lionel Messi! El argentino remató de cabeza dentro del área, pero le faltó dirección.

39' Tarjeta amarilla para Bruno González en Valladolid.

35' Óscar Plano parece sentido y pide asistencia médica. Lo atienden y se reanudan las acciones.

34' Así fue el disparo al palo de Kodro al inicio del partido.

32' Barza le hizo un pequeño reconocimiento a Lionel Messi por la cantidad de partidos jugados en el club.

30' Barcelona necesita ganar para acercarse al liderato de LaLiga. Un empate no le sirve.

28' Tarjeta amarilla para Antoine Griezmann en Barcelona.

26' Roque Mesa ahora lo intenta para Valladolid, que está mejor que Barcelona.

24' Ojo que Lionel Messi y Ter Stegen están apercibidos. Si reciben una tarjeta amarilla se perderán el clásico.

22' Disparo de media distancia de Nacho que ataja tranquilo Ter Stegen.

18' Nacho estuvo unos instantes tendido en el campo por una molestia física, pero ya se recuperó.

15' ¡Cercaaaaaa! Lionel Messi lo intentó de tiro libre y la pelota salió desviada por muy poco.

11' Barcelona trata de reaccionar.

9' Kodro volvió a conectar un centro desde la banda y el balón por poco y entra.

8' ¡Paloooooooo para el Valladolid! Se salvó Barcelona.

6' Todavía no aparece Messi en su máximo esplendor.

4' Centro de Nacho buscando a Kodro que logra despejar con lo justo Lenglet. Ha empezado bien la visita.

2' Kodro realiza el primer disparo al arco, pero controla tranquilo Ter Stegen.

1' ¡Comenzó el partido en el Camp Nou!

- Si Barcelona se coloca a solo un punto del Atlético Madrid en la tabla de posiciones.

- A las 14:00 horas sigue En directo el partido de Barcelona vs Valladolid.

Barcelona vs Valladolid : alineaciones confirmadas

BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Mingueza, De Jong, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Pedri; Griezmann, Dembélé, Messi

VALLADOLID: Masip; Janko, Bruno, Javi Sánchez, Olaza; Nacho, Alcaraz, Roque Mesa, Óscar Plano; Kodro, Sergi Guardiola

Barcelona contra Valladolid - Previa

Barcelona y Valladolid protagonizarán uno de los encuentros más atractivos este lunes a nivel global ya que saldrán con todo. Si bien pelean por diferentes objetivos, ambos pondrán a lo mejor de sus planteles para sumar de a tres.

Los de Ronald Koeman regresan a las canchas tras la para por las Eliminatorias Europeas y saben que no pueden darse el lujo de dejar puntos en el camino ya que están peleando por alcanzar al líder Atlético de Madrid.

Para este choque, Barcelona podrá contar con Sergi Roberto, quien se recuperó y todo indica que estaría desde el vamos ante el Valladolid. Sin embargo, Gerard Piqué sí tendrá que esperar un poco más y se espera que esté ante el clásico con Real Madrid.

“Hay que estar preparados, no se puede pensar que por las bajas de ellos será un partido fácil. Hemos de volver a estar a nuestro nivel. Podría ser un partido sin problemas, pero siempre hay que trabajar mucho para ganar. Sabemos que han tenido o tienen sus problemas por las lesiones y más”, declaró Ronald Koeman.

Luego, el DT del Barcelona agregó lo siguiente: “Nos espera un partido complicado, Tenemos que estar bien, a nuestro ritmo, seguir con lo que hemos hecho. Es un partido en casa y hay que ganar. En tema fichajes, todo depende de las posibilidades que tenemos".

Cabe mencionar que Barcelona tendrá que tener mucho cuidado con las tarjetas amarillas. Tiene a dos titulares en capilla y en caso de ganarse una amonestación, serán bajas sí o sí por acumulación ante el Real Madrid. Ellos son Lionel Messi y Frenkie De Jong.

Por el lado de la visita, Valladolid no la viene pasando muy bien en la Liga Santander. Hace dos juegos que no ganan y si quieren alejarse completamente del tema del descenso, tienen que regresar a casa con al menos un punto.

