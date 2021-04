Capitán del Valencia habló sobre los insultos racistas que sufrió Diakhaby: "Está hundido"

En el encuentro entre Valencia contra Cádiz por la fecha 29 de LaLiga de España se vivió un hecho lamentable. A los 31 minutos, Mouctar Diakhaby se retiró del campo de juego por el insulto racista de Juan Cala. En solidaridad con su compañero de equipo, los 'Murciélagos' se fueron a los camerinos.

Después de quince minutos, el plantel de Valencia volvió al campo de juego para continuar con el partido. Según contaron los medios españoles, el central se quedó en el camerino, afectado por los hechos.

José Luis Gayá, capitán del Valencia, contó que Diakhaby pidió a sus compañeros regresar al terreno de juego por el temor a recibir una sanción. El jugador reveló que los amenazaron con perder los puntos del encuentro.

"Diakhaby nos ha dicho que le han insultado y desde el Valencia lo condenamos. Nos hemos ido del campo por eso, pero nos han dicho que teníamos que salir, que si no nos quitaban tres puntos y alguno más. Diakhaby nos ha dicho que volviéramos al campo y por eso hemos salido. Él quería que saliéramos, sin su permiso no lo hubiéramos hecho", señaló Gaya a Movistar LaLiga.

"No estaba para salir. Está hundido. Es un insulto muy feo, no lo voy a decir. Fue el último en salir al campo y no habló con él", contó Gaya, mostrando su apoyo a su compañero.