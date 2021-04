Diakhaby reveló el insulto que le lanzó Juan Cala y pidió que LaLiga investigue a fondo – VIDEO

El partido del último domingo válido por una fecha más de LaLiga entre Cádiz y Valencia se paralizó por al menos 10 minutos debido a un posible acto de racismo que sucedió entre los jugadores Mouctar Diakhaby y Juan Cala.

En un balón aéreo, Diakhaby hizo la cortina para que el arquero Doménech se quede con el balón. Sin embargo, segundos después, el central del Valencia se fue corriendo a encararle un insulto que le habría mandado Juan Cala.

Como resultado de ello, se armó una trifulca que derivó en que el encuentro se reanude tiempo después ya sin el joven central en el equipo ‘ché’. Si bien el resultado fue a favor del Cádiz por 2-1, eso quedó a un lado.

Ahora último, el mismo Diakhaby se pronunció a través de sus redes sociales para contar lo que pasó y también responderle a Juan Cala. Además, también agradeció los gestos de apoyo que ha tenido en estos días.

“Hola, quiero hablar de lo que pasó en Cádiz el domingo. En Cádiz hubo una jugada donde un jugador me insulta y las palabras fueron ‘negro de mierd…’, que el jugador me diga eso es intolerable”, empezó diciendo Diakhaby.

Luego, agregó lo siguiente: “Yo no puedo perdonar eso. Todos han visto mis reacciones. Eso no puede pasar en la vida normal y sobre todo en el fútbol que es un deporte de respeto. Con mis compañeros decidimos irnos al vestuario, que fue una buena decisión, y luego se acercó un jugador de ellos a decirnos que si Cala se disculpaba volviéramos al campo".

Diakhaby continuó. “Mis compañeros y yo dijimos que no, que las cosas no son así, que no puedes hacer algo y excusarte o pasar página, así como así, no. Hoy me siento bien, pero me ha dolido muchísimo. Yo espero que la liga haga cosas, busque soluciones para que todo se aclare”, detalló el central del Valencia.

Por su parte, Juan Cala dejó en claro en la conferencia de prensa del Cádiz que no lo insulto: “Hay dos opciones: o (Diakhaby) se lo ha inventado o que cuando yo me dirijo a él y le digo 'déjame en paz' lo entiende mal, entiende lo que él dice. Luego, intenté calmarlo dos veces para explicarle que no he dicho eso y se produce un circo”, afirmó el defensor.

Cabe mencionar que Anil Murthy, presidente del Valencia, aseguró que el club “llegará hasta el final” para defender a Diakhaby y lamentó que la normativa no proteja a la víctima en este tipo de casos.