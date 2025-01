Barcelona: César Azpilicueta, así va las negociaciones con el capitán del Chelsea

En Cataluña tienen conocimiento que Azpilicueta finaliza contrato con los 'Blues' a final de temporada y todavía no ha mostrado indicios por extender su vínculo con el cuadro londinense.

Este rumor toma fuerza con lo informado por el periodista Fabrizio Romano en el podcast 'Here we go', donde reveló que el Barcelona le ha propuesto dos años de contrato más uno opcional.