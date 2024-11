Sin Benzema: la inédita alineación de Real Madrid ante Barcelona por el clásico de España

Uno de las grandes ausencias que presentará el cuadro de Real Madrid es Karim Benzema, quien no superó su lesión tras lo vivido en Mallorca, por lo que quedó excluido en la nómina de Carlo Ancelotti. De igual manera, Gareth Bale es otro de los jugadores que no está dentro de los jugadores disponibles para este cotejo, ya que no figura ni en la lista de suplentes.