Con gol de André-Pierre Gignac, Tigres derrotó por 1-0 al León en la primera final del Clausura de la Liga MX 2019 [VIDEO]

Tigres vs León EN VIVO ONLINE: Este jueves 23 de mayo, desde las 8.45 p.m. (hora de Perú y México) de la noche, el "Clásico felino" se disputará EN DIRECTO desde el Estadio Universitario de UANL por la ida de la gran final del Torneo Clausura de la Liga MX 2019. No te pierdas el minuto a minuto, los detalles, los videos, las polémicas, los canales, los horarios, las alineaciones, los goles y todo lo mejor de este gran partido por trofeo del fútbol picante. Sigue a Libero.pe.

MINUTO A MINUTO EN VIVO: TIGRES VS. LEÓN

Sigue EN DIRECTO todos los detalles del partido entre Tigres y León.

SEGUNDO TIEMPO

- 90' ¡Fin del partido!

- 46' ¡Comenzó el segundo tiempo!

PRIMER TIEMPO

- 45' ¡Fin del primer tiempo!

- 24' ¡Córner a favor de León!

- 22' Tarjeta amarilla para Tesillo.

¡Gol de Tigres! Lo hizo Gignac

- 21' André Pierre Gignac adelanta a los Tigres que ya vencen por 1-0 al León.

Gignac anota y pone en ventaja a los Tigres: pic.twitter.com/SAwGvc7cdC — DEPORTES (@informador_DEP) 24 de mayo de 2019

- 9' Tigres intentaba una llegada por medio de Guido Pizarro, en un tiro de larga distancia, pero el balón es rebotado por la defensa.

- 9' ¡Viniiiiii! Cerca el ecuatoriano ante un gran pase de Mena.

- 6' Eduardo Vargas se anima a disparar de lejos y el balón se va por un costado del poste derecho.

- 2' El portero se adelanta al cabezazo de Gignac. Se salva León.

- 1' ¡Comenzó el partido!

- En breve iniciará el primer tiempo.

- Siguen calentando.

¡Vamos @TigresOficial! Ya salen al campo para alistar los últimos detalles antes del partido de hoy. 🔥⚽️



¡Vamos equipo, que hoy ganamos! 👊🐯#VamosPorLaSéptima🏆 pic.twitter.com/jEcYTe0qrP — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) 24 de mayo de 2019

- La barra del León también dice presente.

Gracias fieras por su apoyo en el Estadio Universitario. Esta noche todos juntos por el triunfo en la #GranFinal.



¡Y dale, y dale, y dale! 🇳🇬 pic.twitter.com/4PLNNZ3K0v — Club León (@clubleonfc) 24 de mayo de 2019

TIGRES VS. LEÓN: ALINEACIONES CONFIRMADAS

Tigres: 1. Nahuel Guzmán, 28. Luis Rodríguez, 4. Hugo Ayala, 21. Francisco Meza, 6. Jorge Torres Nilo, 5. Rafael de Souza, 19. Guido Pizarro, 26 Luis Quiñones, 20. Javier Aquino, 9. Eduardo Vargas y 10. André-Pierre Gignac.

Entrenador: Ricardo Ferretti.

Este es el 1⃣1⃣ con el que @TigresOficial sale el día de hoy a la cancha del Estadio Universitario, para enfrentar el primer partido de la Final. 👊🐯



¡Vamos equipo, que hoy ganamos!#VamosPorLaSéptima🏆 pic.twitter.com/AjQXKjhJNg — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) 24 de mayo de 2019

León: 30. R. Cota, 5. F. Navarro, 4. A. Mosquera, 23. R. González, 6. W. Tesillo, 12. I. Rodríguez, 10. L. Montes, 13 A. Mena, 16. J. Meneses, 33. V. Ángulo y 8. Joel Campbell.

Entrenador: Ignacio Ambriz.

¡Vamos León!



Así salimos a la cancha del “Volcán” 🏟🦁



¡Juntos por un paso más! pic.twitter.com/PgoGp6wVQN — Club León (@clubleonfc) 24 de mayo de 2019

- Los jugadores del Tigres continúan calentando para el partido contra el León.

- Si Ricardo Ferretti obtiene el título llegaría a 7 campeonatos de Liga y empataría a Ignacio Trelles como los entrenadores más ganadores en el Futbol Mexicano.

- Los jugadores del Tigres se dirigen hacia los vestidores del Estadio Universitario.

🗣 ¡Llegamos a casa y estamos listos para la batalla de esta noche! 💪🏻🔥🇺🇦#VamosPorLaSéptima 🐯🏆 pic.twitter.com/PtaL23U1Ok — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) 24 de mayo de 2019

Duelos históricos entre Tigres y León

Partidos en total: 28.

Triunfos para Tigres: 12.

Tigres para León: 8.

Empates 8.

Derrotas para Tigres: 8.

Derrotas para León: 12.

Goles marcados por Tigres: 40.

Goles marcados por León: 32.

Goles recibidos por Tigres: 32.

Goles recibidos por León: 40.

Tigres y León en el Clausura

Partidos: 21.

Triunfos de Tigres: 12.

Triunfos de León: 16.

Empates: 6.

Derrotas para Tigres: 3.

Derrotas para León: 3.

Goles marcados por Tigres: 36.

Goles marcados por León: 47.

Goles recibidos por Tigres: 19.

Goles recibidos por León: 17.

Goleador de Tigres: André-Pierre Gignac con 8 tantos.

Goleador de León: Ángel Mena con 14 tantos.

Tarjetas amarillas recibidas en Tigres: 35.

Tarjetas amarillas recibidas en León: 38.

Tarjetas rojas en Tigres: 0.

Tarjetas rojas en León: 3.

- Los hinchas del Tigres recibieron a su equipo antes del partido contra León.

- ¡Buenas noches! Hoy tendremos el minuto a minuto del partido entre Tigres y León por la Liga MX2019.

¿Qué canal transmite la final entre Tigres y León por la Liga MX 2019?

El partido Tigres vs. León serán transmitido EN VIVO y EN DIRECTO en México por los canales Azteca TV Deportes, Azteca 7, TDN, Televisa Deportes, Canal 5 de Televisa y Afizzionados. En Estados Unidos, la cobertura ONLINE estará a cargo de la cadena internacional Univisión Deportes y la app Univisión NOW.

Así llegan los Tigres de la UANL a la final contra León

Los Tigres UANL, que juegan su sexta final en los últimos 10 torneos del fútbol mexicano, recibirán este jueves al León, con el propósito de marcar su territorio como locales en el duelo de ida de la final del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

Dirigido por el entrenador brasileño Ricardo Ferretti, los Tigres buscarán confirmarse como el mejor equipo del fútbol de México en los últimos cinco años y tratarán de marcar diferencia a su favor con una ofensiva encabezada por el goleador francés André-Pierre Gignac contra el León, equipo del peruano Pedro Aquino.

Será un duelo rodeado de expectativas entre los dos mejores equipos del campeonato, León, líder de la fase regular, contra Tigres, segundo lugar.

Los Tigres de Ferretti han jugado por debajo de su nivel en la Liga MX y pasaron por los pelos los cuartos de finales y semifinales luego de empatar 1-1 con Necaxa y Monterrey y avanzar por mejor posición en la tabla en la fase regular.

Tigres confía en cambiar eso en la final, única manera de poder doblegar a un León que está cumpliendo la mejor actuación de equipo alguno en un torneo de liga en México.

"Debemos ser honestos, aún no desplegamos el mejor fútbol y así llegamos a la final. Tengo confianza en que en estos dos partidos juguemos al nivel que pretendemos", dijo el técnico de Tigres el pasado lunes.

Así llega el León para el duelo contra Tigres, ¿juega Pedro Aquino?

Dirigido por el mexicano Ignacio Ambriz, el León implantó récord de 12 triunfos seguidos y estableció una marca de 41 puntos en torneos cortos con 17 equipos, sin embargo se ha planteado empezar de cero y asumir la final contra Tigres como un torneo aparte.

"Hemos hecho récords, como la mayoría de puntos en torneos cortos; eso queda ahí y la final -contra Tigres- será mano a mano. Si podemos quedar campeones y redondear lo que estamos haciendo sería grandioso", señaló el zaguero colombiano William Tesillo, un fijo en la alineación de León.

Para el duelo contra Tigres, el León viene de una derrota, la segunda en sus últimos 18 partidos. Cayó el domingo 0-1 ante América, sin embargo eliminó a las Águilas porque había ganado por el mismo margen el duelo de ida en casa del rival y accedió a la final por mejor colocación en la tabla.

Aunque no contará en la final frente a Tigres con el delantero mexicano José Juan Macías, quien se incorporó a la selección mexicana que jugará el Mundial Sub-20, y no tendrá al volante Rubens Sambueza, sancionado, León posee una plantilla rica y será un rival de peligro.

Con una ofensiva liderada por el ecuatoriano Ángel Meza, líder de los goleadores y con el mayor número de asistencias en la temporada, León intentará hacer daño a Tigres, aunque deberá plantarse bien para detener a los portentosos atacantes de Tigres.

El peruano Pedro Aquino reapareció en la lista de León. No obstante, en México se cree que su lugar estará en el banquillo contra Tigres.

El duelo de vuelta se jugará el próximo domingo en el estadio del León.

TIGRES VS, LEÓN EN VIVO: GUÍA DE CANALES DE TELEVISIÓN

México: Televisa Deportes En Vivo, Azteca 7, Afizzionados, TDN, Azteca Deportes En Vivo y Canal 5 Televisa.

Costa Rica: TDN.

El Salvador: TDN.

Guatemala: TDN.

Honduras: TDN.

Nicaragua: TDN.

Panamá: TDN.

Estados Unidos: Univision, Univision Deportes y Univision NOW.

TIGRES VS, LEÓN EN VIVO: HORARIOS, PAÍS POR PAÍS

Perú: 8.45 p.m.

México (Centro): 7.45 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.45 p.m.

México (Noroeste): 5.45 p.m.

Ecuador: 8.45 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11.45 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.45 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.45 p.m.

Colombia: 8.45 p.m.

Argentina: 10.45 p.m.

España: 2.45 a.m. (viernes 24 de mayo)

España (Islas Canarias): 1.45 a.m. (viernes 24 de mayo)

Uruguay: 10.45 p.m.

Paraguay: 10.45 p.m.

Chile: 10.45 p.m.

Brasil: 11.45 p.m.

Bolivia: 9.45 p.m.

Venezuela: 9.45 p.m.

Canadá: 8.45 p.m.

Costa Rica: 7.45 p.m.

Guatemala: 7.45 p.m.

Honduras: 7.45 p.m.

El Salvador: 7.45 p.m.

Puerto Rico: 9.45 p.m.

Santo Domingo: 9.45 p.m.

Panamá: 9.45 p.m.

Italia: 2.45 a.m. (viernes 24 de mayo)

Francia: 2.45 a.m. (viernes 24 de mayo)

Alemania: 2.45 a.m. (viernes 24 de mayo)

Portugal: 2.45 a.m. (viernes 24 de mayo)

Holanda: 2.45 a.m. (viernes 24 de mayo)

Inglaterra: 1.45 a.m. (viernes 24 de mayo)

Cómo ver GRATIS el partido entre Tigres vs. León por canal Azteca Deportes TV

- Azteca Deportes pasará los 90 minutos del clásico felino que disputarán Tigres y León.

Azteca TV Deportes por Sky Sports: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Dish: Canal 107 (SD) y Canal 607 (HD).

Azteca TV Deportes por Star Tv: Canal 107.

Azteca TV Deportes por Izzi: Canal 7, Canal 107 (SD) y Canal 807 (HD).

Azteca TV Deportes por Totalplay: Canal 7 (HD) y Canal 107.

Azteca TV Deportes por Cable Sur: Canal 31.

Azteca TV Deportes por Megacable: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Cable Norte (San Luís de Potosí): Canal 3.

Azteca TV Deportes por NRT Monclova: Canal 38.

Azteca TV Deportes por Intercable (Uriangato): Canal 3.

Cómo ver GRATIS el partido entre Tigres vs. León por los canales Televisa Deportes y TDN

El partido entre Tigres y León podrá disfrutar por el canal Televisa Deportes y TDN para todo México.

Televisa TDN por Sky (México, Argentina, Panamá): Canal 547 (SD) y canal 1547 (HD).

Televisa TDN por Star TV (México): Canal 510.

Televisa TDN por Izzi (México): Canal 501 (SD) y canal 890 (HD).

Televisa TDN por Telecable Tampico (México): Canal 17.

Televisa TDN por Eli NRT (México): Canal 55 (SD), canal 56 (TDcentro), canal 132.36 (+1), canal 132.37 (+2) y canal 132.38 (HD).

Televisa TDN por Cable Onda (Panamá): Canal 390 (SD) y canal 1390 (HD).

Televisa TDN por Telecable (Costa Rica): Canal 51.

Televisa TDN por Galaxia 5 (Guatemala): Canal 39.

Televisa TDN por Altice (República Dominicana): Canal 355.

Televisa TDN por Cable Color (El Salvador): Canal 44.

Televisa TDN por Cable Color (Honduras): Canal 50 (Analógico) y canal 215 (Digital).

Televisa TDN por Tigo Star (El Salvador): Canal 30.

Televisa TDN por Tigo Star (Honduras): Canal 53 (Analógico) y canal 301 (Digital).

Televisa TDN por Mayavisión (Honduras): Canal 45.

Televisa TDN por Cable & Wireless (Panamá): Canal 254.

Televisa TDN por Claro TV (República Dominicana): Canal 308 (SD) y canal 1308 (HD)

Cómo ver GRATIS el partido entre Tigres vs. León por Univisión de Estados Unidos

El canal Univisión Deportes transmitirá el clásico felino entre Tigres y León en los Estados Unidos para los siguientes servicios de cable.

Univisión Deportes por Dish Network (Estados Unidos): Canal 869 (SD/HD)

Univisión Deportes por DirecTV Sports (Estados Unidos): Canal 464 (SD/HD)

Univisión Deportes por AT&T (Estados Unidos): Canal 658.

Univisión Deportes por Verizon FiOS: Canal 1524.

TIGRES VS, LEÓN EN VIVO: ALINEACIONES PROBABLES

León: Rodolfo Cota; Andrés Mosquera, Fernando Navarro, William Tesillo, Ramiro González; Luis Montes, Ángel Mena, Jean Meneses, José Iván Rodríguez; Vinicio Angulo, Joel Campbell. Entrenador: Ignacio Ambriz.

Tigres: Nahuel Guzmán; Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Jorge Torres Nilo; Rafael de Souza, Guido Pizarro, Javier Aquino, Luis Rodríguez; Eduardo Vargas, André-Pierre Gignac, Luis Quiñones. Entrenador: Ricardo Ferretti.

Árbitro: Marco Antonio Ortiz

Estadio: Universitario de Monterrey, en el norte de México.