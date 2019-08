Puebla vs Juárez EN VIVO vía Azteca 7 y TUDN: Debut de Juan Reynoso en la Liga MX

Puebla vs Juárez EN VIVO vía Azteca 7 | este jueves 29 de agosto desde 7:00 p.m. (hora peruana) por la fecha 7 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX. El encuentro se jugará en el Estadio Cuauhtémoc, mientras que también será transmitido por la señal de TUDN, Televisa Deportes y Bet365. De la misma forma, podrás seguir todas las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El árbitro del cotejo será Óscar Mejía García. La compleja situación de Puebla en el inicio del torneo los ha dejado relegados en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones, con solo dos puntos. En sus primeros 5 encuentros han obtenido dos empates y tres derrotas, por lo que la obligación inmediata es volver a la senda del triunfo. Para ello ha llegado recientemente el entrenador Juan Reynoso.

El turno de defender esta Franja, es de ustedes 👏🏻 den todo porque tienen nuestro apoyo 😎#LaFranjaQueNosUne🎽 pic.twitter.com/u8ksPMKUiC — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) August 29, 2019

La presencia del peruano a la cabeza del banquillo del Puebla se verá por primera vez. El ‘Cabezón’ Juan Reynoso ha tenido la oportunidad de desempeñarse como asistente técnico en el club en el pasado, pero esta será la primera vez en la que asuma como líder. Es decir, muchas de las caras son ya conocidas, en especial un hombre de ataque en el que confía: Omar Fernández.

El futbolista colombiano brilló de la mano del DT en su etapa en Melgar, entiendo con claridad el estilo de juego que buscaban imponer. No obstante, no son la única opción de ataque de Puebla para salir de la mala ubicación en la que se encuentran. El uruguayo Christian Tabó y el canadiense Lucas Cavallini son referentes con los que Juan Reynoso buscará iniciar con pie derecho su nuevo camino.

La situación del Juárez también es dura, pero por lo menos han logrado saborear las mieles de la victoria. El equipo recién ascendido a la Liga MX tiene cuatro derrotas y un triunfo hasta ahora, el cual lograron en casa sobre Toluca (2-0). Ángelo Sagal (ahora ausencia por expulsión) y Mauro Fernández anotaron aquella vez, siendo los únicos goles celebrados en el torneo hasta ahora.

Puebla vs Juárez: Posibles alineaciones por la Liga MX

XI Juárez: Vázquez; Jiménez, Velázquez, Castro, Acosta; Fernández, Esquivel, Elsinho, Brambila, Lezcano y Carrijo.

XI Puebla: Vikonis; Rodríguez, Vidrio, Angulo, Perg; Chumacero, González, Marrugo; Omar Fernández, Tabó y Cavallini.

¿En qué canales ver el Puebla vs Juárez EN VIVO por la Liga MX?

Internacional: Bet365

México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo

Estados Unidos: TUDN En Vivo, TUDN USA

A qué hora juegan Puebla vs Juárez EN VIVO por Azteca Deportes y TUDN

Perú: 7.00 p.m.

México (Centro): 7.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.00 p.m.

México (Noroeste): 4.00 p.m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.00 p.m.

Colombia: 7.00 p.m.

Argentina: 9.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (viernes 30 de agosto)

España (Islas Canarias): 1.00 p.m. (viernes 30 de agosto)

Uruguay: 9.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

Chile: 8.00 p.m.

Brasil: 9.00 p.m.

Bolivia: 8.00 p.m.

Venezuela: 8.00 p.m.

Canadá: 7.00 p.m.

Costa Rica: 6.00 p.m.

Guatemala: 6.00 p.m.

Honduras: 6.00 p.m.

El Salvador: 6.00 p.m.

Puerto Rico: 8.00 p.m.

República Dominicana: 8.00 p.m.

Panamá: 7.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (viernes 30 de agosto)

Francia: 2.00 a.m. (viernes 30 de agosto)

Alemania: 2.00 a.m. (viernes 30 de agosto)

Portugal: 2.00 a.m. (viernes 30 de agosto)

Holanda: 2.00 a.m. (viernes 30 de agosto)

Inglaterra: 1.00 a.m. (viernes 30 de agosto)

Puebla vs Juárez EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

