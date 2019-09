América vs Juárez [TUDN EN VIVO] Liga MX gratis por Azteca y Televisa

TUDN EN VIVO América vs Juárez ONLINE Azteca y Televisa Deportes Partido de hoy Liga MX Torneo Apertura 2019 | Las 'Águilas' y los 'Bravos' medirán fuerzas este miércoles 25 de septiembre (7.00 p.m. hora de Lima y México) en el Estadio Olímpico Benito Juárez por la jornada 11 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX. Sigue el MINUTO a MINUTO vía INTERNET por Libero.pe.

La última victoria del América en la Liga MX data del 17 de agosto ante el Morelia en el Azteca. Desde entonces, el conjunto dirigido por Miguel Herrera no ha logrado ganar en los 7 partidos restantes (2 derrotas y 5 empates) considerando la final de la Leagues Cup -por penales frente a Tigres- y el amistoso en el clásico frente a Chivas Guadalajara.

Además, el América llega al duelo ante Juárez con las sentidas bajas de Guido Rodríguez, Bruno Valdez y Paul Aguilar. Miguel Herrera explicó el motivo de sus ausencias: "No son lesiones, lo de Brunoes por el cansancio que tenía, pero afortunadamente estará para el sábado. A Guidole dio una infección estomacal muy fuerte. No lo vamos a arriesgar y esperemos que el sábado ya estemos todos".

Sin embargo, no todo luce mal para el América. El rival Juárez tampoco llega en un excelente nivel. Ocupa la decimosexta casilla (de 19 equipos) con apenas 9 unidades. Pero los "Bravos" confían en la capacidad de su ariete estrella, el uruguayo Diego Rolán para salir de esta mala situación.

"No me han dicho nada (mis compañeros), pero se siente el ambiente, la motivación del equipo que será un buen partido, y esperamos tener un gran resultado porque el América es uno de los más grandes de México y la motivación está en el grupo", dijo Diego Rolán para MARCA Claro MVS.

A qué hora juega EN VIVO América vs Juárez vía Azteca, TUDN y Sky Sports

Perú: 7.00 p.m.

México (Centro): 6.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.00 p.m.

México (Noroeste): 6.00 p.m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 6.00 p.m.

Colombia: 7.00 p.m.

Argentina: 9.00 p.m.

España: 1.00 a.m. (jueves 26 de septiembre)

España (Islas Canarias): 12.00 a.m. (jueves 26 de septiembre)

Uruguay: 9.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

Chile: 8.00 p.m.

Brasil: 10.00 p.m.

Bolivia: 8.00 p.m.

Venezuela: 8.00 p.m.

Canadá: 8.00 p.m.

Costa Rica: 6.00 p.m.

Guatemala: 6.00 p.m.

Honduras: 6.00 p.m.

El Salvador: 6.00 p.m.

Puerto Rico: 8.00 p.m.

República Dominicana: 8.00 p.m.

Panamá: 7.00 p.m.

Italia: 1.00 a.m. (jueves 26 de septiembre)

Francia: 1.00 a.m. (jueves 26 de septiembre)

Alemania: 1.00 a.m. (jueves 26 de septiembre)

Portugal: 1.00 a.m. (jueves 26 de septiembre)

Holanda: 1.00 a.m. (jueves 26 de septiembre)

Inglaterra: 12.00 a.m. (jueves 26 de septiembre)

Qué canal transmite EN VIVO América vs Juárez vía Azteca Canal 5 y TUDN | Canales TV

Costa Rica: TUDN.

El Salvador: TUDN.

Guatemala: TUDN.

Honduras: TUDN.

México: TUDN y TUDN En Vivo

Nicaragua: TUDN.

Panamá: TUDN.

Estados Unidos: TUDN en Vivo y TUDN USA.

Dónde ver Azteca TV EN VIVO América vs Juárez | Canales TV

Azteca TV Deportes por Sky Sports: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Dish: Canal 107 (SD) y Canal 607 (HD).

Azteca TV Deportes por Star Tv: Canal 107.

Azteca TV Deportes por Izzi: Canal 7, Canal 107 (SD) y Canal 807 (HD).

Azteca TV Deportes por Totalplay: Canal 7 (HD) y Canal 107.

Azteca TV Deportes por Cable Sur: Canal 31.

Azteca TV Deportes por Megacable: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Cable Norte (San Luís de Potosí): Canal 3.

Azteca TV Deportes por NRT Monclova: Canal 38.

Azteca TV Deportes por Intercable (Uriangato): Canal 3.

Cómo ver TDN y Televisa Deportes EN VIVO América vs Juárez | Canales TV

Sky Sports México: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports Nicaragua: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports Honduras: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports Guatemala: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports Costa Rica: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports Puerto Rico: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports República Dominicana: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Star TV México: Canal 510

Izzi: Canal 504 (SD) y Canal 890 (HD).

Telecable Tampico: Canal 17.

Partido de hoy Liga MX Torneo Apertura 2019 EN VIVO América vs Juárez

7.00 p.m. Juárez vs América - Canal: TUDN, TUDN En Vivo, fuboTV y TUDN USA.

7.00 p.m. Santos Laguna vs Veracruz - Canal: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play.

9.05 p.m. Cruz Azul vs Monterrey - Canal: ESPN 2 Norte, TUDN y ESPN Play Norte.

9.06 p.m. Tijuana vs Morelia - Canal: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play S…

Cómo ver EN VIVO Streaming TUDN de partido América vs Juárez | Canales TV

TUDN (abreviado de Televisa Univision Deportes Network) es un canal de televisión especializado en deportes, propiedad de Grupo Televisa y Univisión. Inició transmisiones en México y Estados Unidos a las 00:00 del 20 de julio del 2019, en reemplazo de los canales TDN, TD Centro, Univision Deportes Network y Univisión TDN.

También se convirtió en remplazo de las marcas/divisiones, Televisa Deportes y Univision Deportes. Su nombre proviene de la fusión de las cadenas reemplazadas, TDN y Univisión Deportes Network, siendo las siglas de Televisa Univisión Deportes Network.

Cuenta con una señal para México y otra para Estados Unidos. Ingresar a "www.tudn.com" para suscribirse.

Apuestas, Cuotas y Pronósticos EN VIVO América vs Juárez: así paga las casas de apuestas

Casa de apuestas: Te Apuesto

América: 2.45

Empate: 3.00

Juárez: 2.65

Casa de apuestas: Apuesta Total

América: 2.67

Empate: 3.05

Juárez: 2.40

Casa de apuestas: bwin

América: 2.40

Empate: 3.25

Juárez: 2.65

Casa de apuestas: bet365

América: 2.45

Empate: 3.40

Juárez: 2.75

Casa de apuestas: Betfair

América: 2.40

Empate: 3.00

Juárez: 2.70

Casa de apuestas: Timberazo

América: 2.48

Empate: 3.17

Juárez: 2.77

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO América vs Juárez

América: "Memo" Ochoa; Jorge Sánchez, Emmanuel Aguilera, Carlos Vargas, López; Richard Sánchez, Fernando González; Alex Ibarra, Giovani Dos Santos, Roger Martínez; y Henry Martín.

Entrenador: Miguel Herrera.

FC Juárez: Iván Vázquez; Jonathan Lacerda, Israel Jiménez, Víctor Vélazquez, Alberto Acosta; Anyelo Sagal, Jefferson Intriago; Flavio Santos, Darío Lezcano, Mauro Fernández: y Diego Rolán.

Entrenador: Gabriel Caballero.