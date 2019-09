América vs Chivas [Azteca EN VIVO] Ver gratis TUDN por Liga MX

Azteca EN VIVO América vs Chivas ONLINE TUDN, Televisa, Univisión y Canal de las Estrellas Partido de hoy Torneo Apertura Liga MX 2019 | El "Clásico Nacional", entre las Águilas y el Rebaño, se jugará este sábado 28 de septiembre (9.30 p.m. hora de México) en el Estadio Azteca por la jornada número 12 del Torneo Apertura de la Liga MX 2019. Sigue el MINUTO a MINUTO vía INTERNET por Libero.pe.

El América, con seis partidos seguidos sin ganar, visitará el sábado a las Chivas de Guadalajara, decimoquintos de la clasificación, en el duelo más esperado de la duodécima jornada del torneo Apertura 2019 del fútbol mexicano.

El partido transcurrirá rodeado de expectativas porque las Águilas del América, que son dirigidos por entrenador Miguel Herrera, ubicadas en quinto lugar, necesitan sumar de a tres en el "Clásico Nacional" contra Chivas para no arriesgar su permanencia en la zona de clasificación de la Liga MX, y el "Rebaño" de Guadalajara está obligado a ganar porque de lo contrario se acercará a la eliminación.

El "Clásico Nacional" no necesita aderezos. Es el de mayor rivalidad en la liga y siempre estará rodeado de interés. Sin embargo, el de este sábado tendrá cierto morbo añadido porque, en caso de perder ante América, el entrenador de las Chivas, Tomás Boy, puede perder su puesto.

En la undécima fecha jugada entre semana, previo al juego contra América, Chivas cometió numerosas fallas en la defensa y cayó 2-3 ante el Pachuca y el América necesitó un gol de última hora del uruguayo Federico Viñas para empatar 1-1 en casa del Juárez FC, que con una plantilla limitada dominó gran parte del encuentro.

A qué hora juega EN VIVO América vs Chivas vía Azteca, TUDN y Televisa

Perú: 9.30 p.m.

México (Centro): 8.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 7.30 p.m.

México (Noroeste): 8.30 p.m.

Ecuador: 9.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 7.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 9.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.30 p.m.

Colombia: 9.30 p.m.

Argentina: 11.30 p.m.

España: 3.30 a.m. (domingo 29 de septiembre)

España (Islas Canarias): 2.30 a.m. (domingo 29 de septiembre)

Uruguay: 11.30 p.m.

Paraguay: 11.30 p.m.

Chile: 10.30 p.m.

Brasil: 00.30 a.m. (domingo 29 de septiembre)

Bolivia: 10.30 p.m.

Venezuela: 10.30 p.m.

Canadá: 10.30 p.m.

Costa Rica: 8.30 p.m.

Guatemala: 8.30 p.m.

Honduras: 8.30 p.m.

El Salvador: 8.30 p.m.

Puerto Rico: 10.30 p.m.

República Dominicana: 10.30 p.m.

Panamá: 9.30 p.m.

Italia: 3.30 a.m. (domingo 29 de septiembre)

Francia: 3.30 a.m. (domingo 29 de septiembre)

Alemania: 3.30 a.m. (domingo 29 de septiembre)

Portugal: 3.30 a.m. (domingo 29 de septiembre)

Holanda: 3.30 a.m. (domingo 29 de septiembre)

Inglaterra: 2.30 a.m. (domingo 29 de septiembre)

Qué canal transmite EN VIVO América vs Chivas vía Azteca Canal 5 y TUDN | Canales TV

Argentina: Canal de las Estrellas.

Canadá: OneSoccer

Costa Rica: TUDN.

El Salvador: TUDN.

Guatemala: TUDN.

Honduras: TUDN.

México: Canal de las Estrellas, TUDN y TUDN En Vivo

Nicaragua: TUDN.

Panamá: TUDN.

Estados Unidos: Univision, TUDN en Vivo, TUDN USA y Univision NOW.

Internacional: Bet365.

Dónde ver Azteca TV EN VIVO América vs Chivas | Canales TV

Azteca TV Deportes por Sky Sports: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Dish: Canal 107 (SD) y Canal 607 (HD).

Azteca TV Deportes por Star Tv: Canal 107.

Azteca TV Deportes por Izzi: Canal 7, Canal 107 (SD) y Canal 807 (HD).

Azteca TV Deportes por Totalplay: Canal 7 (HD) y Canal 107.

Azteca TV Deportes por Cable Sur: Canal 31.

Azteca TV Deportes por Megacable: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Cable Norte (San Luís de Potosí): Canal 3.

Azteca TV Deportes por NRT Monclova: Canal 38.

Azteca TV Deportes por Intercable (Uriangato): Canal 3.

Cómo ver TDN y Televisa Deportes EN VIVO América vs Chivas | Canales TV

Sky Sports México: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports Nicaragua: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports Honduras: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports Guatemala: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports Costa Rica: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports Puerto Rico: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports República Dominicana: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Star TV México: Canal 510

Izzi: Canal 504 (SD) y Canal 890 (HD).

Telecable Tampico: Canal 17.

Dónde ver Univisión Deportes EN VIVO América vs Chivas | Canales TV

Univisón Deportes Estados Unidos Dish Network: Canal 869 (SD/HD).

Univisón Deportes Estados Unidos DirecTV: Canal 464 (SD/HD).

Univisón Deportes Estados Unidos AT&T: Canal 658.

Univisón Deportes Estados Unidos Verizon FiOS: Canal 1524.

Univisón Deportes Puerto Rico Claro TV: Canal 614.

Cómo ver Canal de las Estrellas EN VIVO América vs Chivas | Canales TV

Sky Sports: Canal 102 (SD), Canal 113 (+1), Canal 148 (+2) y Canal 1102 (HD).

Dish: Canal 102 (SD) y Canal 602 (HD).

Star TV: Canal 102 (SD).

Izzi: Canal 2 (SD), Canal 102 (SD), Canal 802 (HD), Canal 99 (+1) y Canal 100 (+2).

Megacable: Canal 102 (SD), Canal 1102 (HD) y Canal 221 (+2).

NRT: Canal 102 y Canal 150 (+2).

Totalplay: Canal 2.

Axtel TV: Canal 2 (SD) y Canal 53 (+2).

Tabla de Posiciones del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX | América vs Chivas

Revisa las posiciones del América y Chivas previo al Clásico Nacional.

Partidos de hoy Torneo Apertura Liga MX 2019 | América vs Chivas

5.00 p.m. Pachuca 1-0 Cruz Azul: Claro Sports y Fox Sports 2 Cono Norte.

7.00 p.m. Necaxa vs Juárez: Bet365, ESPN2 Norte, TUDN y ESPN Play.

7.06 p.m. Monterrey vs Tigres UANL: Fox Sports 2 y FOX Sports Colombia.

9.05 p.m. América vs Guadalajara: Bet365, TUDN y TUDN En Vivo.

Apuestas, Cuotas y Pronósticos EN VIVO América vs Chivas: así paga las casas de apuestas

Casa de apuestas: Te Apuesto

América: 1.88

Empate: 3.15

Chivas: 3.70

Casa de apuestas: Apuesta Total

América: 1.88

Empate: 2.98

Chivas: 3.96

Casa de apuestas: bwin

América: 1.87

Empate: 3.30

Chivas: 3.80

Casa de apuestas: bet365

América: 1.90

Empate: 3.60

Chivas: 3.80

Casa de apuestas: Betfair

América: 1.80

Empate: 3.50

Chivas: 4.00

Casa de apuestas: Timberazo

América: 1.94

Empate: 3.10

Chivas: 4.10

Cómo ver EN VIVO Streaming TUDN de partido América vs Chivas | Canales TV

TUDN (abreviado de Televisa Univision Deportes Network) es un canal de televisión especializado en deportes, propiedad de Grupo Televisa y Univisión. Inició transmisiones en México y Estados Unidos a las 00:00 del 20 de julio del 2019, en reemplazo de los canales TDN, TD Centro, Univision Deportes Network y Univisión TDN.

También se convirtió en remplazo de las marcas/divisiones, Televisa Deportes y Univision Deportes. Su nombre proviene de la fusión de las cadenas reemplazadas, TDN y Univisión Deportes Network, siendo las siglas de Televisa Univisión Deportes Network.

Cuenta con una señal para México y otra para Estados Unidos. Ingresar a "www.tudn.com" para suscribirse.

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO Chivas vs América EN DIRECTO

América: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, Emanuel Aguilera, Carlos Vargas y Jesús López; Guido Rodríguez, Richard Sánchez, Renato Ibarra y Roger Martínez; Giovani dos Santos y Henry Martín.

Entrenador: Miguel Herrera.

Chivas: Antonio Rodríguez; Miguel Ponce, Antonio Briseño, Oswaldo Alanís y Jorge Van Rankin; Jesús Molina, Dieter Villalpando; Isaac Brizuela, Alexis Vega, Alan Pulido y Oribe Peralta.

Entrenador: Tomás Boy.