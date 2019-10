Morelia vs Necaxa EN VIVO vía TUDN con Edison Flores por la Liga MX Apertura 2019

Morelia vs Necaxa EN VIVO vía TUDN | este viernes desde las 9:00 p.m. (hora peruana) por la fecha 13 del Apertura 2019 en la Liga MX. El encuentro se jugará en el Estadio Morelos y también será transmitido por la señal de Bet365, Sky HD y TV Azteca. De la misma forma podrás seguir todas las incidencias, con videos destacados al instante, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El árbitro del encuentro será César Ramos. El Monarcas Morelia atraviesa por un buen momento, bajo las órdenes del entrenador Pablo Guede, quien ha ido encontrando poco a poco el rendimiento óptimo de sus dirigidos. Si bien el último fin de semana cayeron ante Tijuana (3-2), las tres victorias al hilo previa a esta llevaron al club a luchar por meterse en los playoffs por el título.

#MoreliaVsNecaxa | 04.10.19



2⃣0⃣ Rojiamarillos convocados para la batalla de mañana con un objetivo en común: LA VICTORIA 👊🏻❤💛 pic.twitter.com/qBe9tIHuaX — Monarcas Morelia (@FuerzaMonarca) October 3, 2019

Actualmente con 16 puntos, la ‘Monarquía’ requiere de un triunfo para meterse en la zona directa por el campeonato y nada mejor que hacerlo en compañía de su hinchada. El peruano Edison Flores ha sido convocado y se espera que tenga acción antes de unirse a la Selección Peruana. Fernando Aristeguieta, su socio en el ataque, espera contar con sus asistencias para elevar sus 3 goles.

En tanto, el Necaxa es una de las gratas sorpresas en el presente certamen corto, colocándose en la segunda casilla con 21 puntos, a dos del líder Santos Laguna. La última actuación no fue la esperada para ellos ya que solo igualaron sin goles contra el recién ascendido Juárez, que se encuentra entre lo últimos lugares de la clasificación. La misión es recuperar los puntos fuera de casa.

Los dirigidos por Guillermo Vázquez tendrán que romper una racha de 6 partidos sin poder vencer a Morelia, entre Liga y Copa MX. La balanza no favorece a los ‘Rayos’, que igualaron en tres ocasiones y las otras fueron derrotas. Para ver la última victoria de Necaxa ante su rival de turno se debe retroceder hasta abril del 2017, cuando ganaron por 2-1. ¿Lograrán revertir?

A 24 horas de que se juegue la fecha 13 en el Morelos. ¡Venga, Necaxa! 💪#FuerzaRayos ⚡ pic.twitter.com/AG53kHI3kK — ⚡️Club Necaxa⚡️ (@ClubNecaxa) October 4, 2019

MORELIA vs NECAXA: POSIBLES ALINEACIONES

XI Morelia: Sosa; Martínez, Achilier, Vegas, Velarde; Osuna, Rocha, Ramírez; Sansores, Flores y Aristeguieta.

XI Necaxa: González; Meza, Noya, Alvarado, Calderón; Baeza, Gallegos, Chávez, Angulo; Delgado y Quiroga.

