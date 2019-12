EN VIVO HOY América vs Monterrey EN VIVO [Fox Sports 2]: alineaciones, hora y canal final por la Liga MX

América vs Monterrey EN VIVO vía Fox Sports 2 | este jueves 26 de diciembre desde las 9:36 p.m. (hora peruana) por la primera final del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX. El encuentro se jugará en el Estadio BBVA Bancomer, mientras que también será transmitida por DAZN y Fox Play. De la misma forma, sigue todas las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

América vs Monterrey | En vivo | Final Liga MX

El árbitro Luis Enrique Santander Aguirre se encargará de impartir justicia. Las ‘Águilas’ del América van en busca de un nuevo título, en una final que se considera pareja, aunque tienen la ventaja de ya haber ganado el título hace exactamente un año. Si bien en aquel momento no mostraron su mejor momento futbolístico, ahora, con tiempo de preparación, van en busca de la corona.

Miguel ‘Piojo’ Herrera tiene gran experiencia, aunque es cierto que camino entre la irregularidad a lo largo de la etapa inicial de la Liga MX. Y es que, el Club América terminó en la casilla N° 6 con 31 puntos, mientras que el Monterrey fue 8° con 27 unidades, clasificado con lo justo a la etapa de liguilla por el título nacional. Curiosamente, los mejores equipos quedaron fuera de la pelea.

En tanto, los ‘Rayados’ de Antonio ‘Turco’ Mohamed llegan mucho más motivados, no solo por los rivales que dejó en el camino para llegar a esta instancia, sino también por su buena participación en el Mundial de Clubes 2019. Monterrey dejó en el camino al punto Santos Laguna, puntero en la fase regular, y luego a Necaxa. Y a nivel internacional, fue tercero tras vencer al Al-Hilal.

Aunque antes hicieron un gran partido ante Liverpool, pero terminaron cayendo sobre la hora. Rogelio Funes Mori mostró toda su calidad goleadora, mientras que Rodolfo Pizarro sigue brillando a la hora de la creación ofensiva. En tanto, en el América la principal referencia de gol es Henry Martín, seguido de cerca de Nicolás Castillo, pero este todavía se encuentra en proceso de recuperación.

Por su parte, el América llegó a la final tras dos grandes remontadas. En la primera llave eliminó a Tigres con una victoria 4-2 de visita, tras perder 2-1 en la ida. Lo mismo sucedió después con Morelia, logrando repetir el resultado 2-0, pero pasando por mejor posición. En los duelos más directos, las águilas ganaron 4-2 actual Apertura, mientras que Monterrey ganó 3-2 en el Clausura. Cada uno en casa.

América vs Monterrey EN VIVO: Posibles alineaciones por la final de la Liga MX

XI Monterrey: M. Barovero, S. Medina, C. Montes, N. Sánchez, L. Vangioni, J. Gallardo, D. Pabón, C. Rodríguez, C. Ortiz, R. Pizarro y Rogelio Funes Mori. DT: Antonio Mohamed.

XI América: G. Ochoa, P. Aguilar, B. Valdez, E. Aguilera, F. Córdova, R. Ibarra, R. Sánchez, G. Rodríguez, A. Ibarguen, F. Viñas y H. Martín. DT: Miguel Herrera.

¿En qué canales VER América vs Monterrey EN VIVO ONLINE?

A qué hora juegan América vs Monterrey EN VIVO por la final de la Liga MX

América vs Monterrey EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre América vs Monterrey, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.