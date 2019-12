Exjugador de Pumas atacó en redes a Nicolás Castillo durante la final Liga MX

América perdió la final del Torneo Apertura Liga MX a manos de los Rayados de Monterrey por penales. Durante la final, el chileno Nicolás Castillo fue duramente criticado en redes sociales por un exjugador.

Marcelo Alatorre, exfutbolista de Pumas, atacó sin piedad al delantero chileno mediante Twitter en pleno compromiso jugado en el Estadio Azteca.

"Y de casualidad, solo por preguntar, ¿alguien sabe de la diva Castillo, dónde está? Según el mejor delantero de la tierra y de Marte y Júpiter", fue el primer mensaje que publicó.

Minutos más tarde, Nicolás Castillo ingresó en la final entre América vs Monterrey y fue recibido con una nueva publicación. "Ok me escuchó el profesor Miguel, ahí está la diva. Una de dos: o mete para callarme o se lesiona. Pongan a calentar el carrito", publicó.

Luego de la tanda de penales, donde el "americanista" erró el suyo, recibió un último post. "Y ya para terminar esta noche, Nico Castillo ten humildad y agradecimiento, el dinero no compra la educación muchacho. Bye y es todo por hoy muchachos, los amo a todos", sentenció Alatorre.

Y ya para terminar esta noche...



Nico Castillo ten humildad y agradecimiento, el dinero no compra la educación muchacho .



Bay y es todo por hoy muchachos los amo a todos ✌🏻😎 — Marcelo alatorre (@MarceloAlatorre) December 30, 2019

EL DATO

América abandonó el Estadio Azteca antes de ver la premiación a los Rayados de Monterrey como nuevos campeones del fútbol mexicano.