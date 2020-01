Aké Loba tendría todo arreglado con Cruz Azul, según prensa mexicana

Este 2020 comienza con buenas noticias para Cruz Azul.El equipo de Yoshimar Yotún llegó a un acuerdo con el delantero marfileño Aké Loba, según señaló la prensa mexicana.

El exjugador de la San Martín la rompió con la camiseta de los Gallos Blancos de Querétaro. Su velocidad y olfato goleador encaja en el sistema de juego que viene plasmando Cruz Azul.

Para disfrutar de sus vacaciones, Aké Loba se encuentra en Ciudad de México. La prensa mexicana señala que el jugador ya se reunió con la dirigencia de Cruz Azul y es cuestión de días para hacer oficial su incorporación.

Con la camiseta de la San Martín, Aké Loba disputó 32 partidos y anotó 18 goles. Con los 'Santos' llegó a la mayor producción goleadora de su carrera. A sus 21 años, Cruz Azul considera que es una gran apuesta para el futuro.

Aké Loba sobre el interés de Cruz Azul: "No se le dice que no"

Según ESPN, Aké Loba Loba reveló que se encuentra emocionado por su corporación al Cruz Azul. El atacante señaló que no se le puede decir que "No se le dice que no".

Los números de Aké Loba con la San Martín

Con la camiseta de los 'Santos', Aké Loba sumó en total 2492 minutos. El atacante jugó 32 partidos y anotó 18 goles. Recibió 2 tarjetas amarillas y una roja.