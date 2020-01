Pedro Aquino aclara que no va a Cruz Azul: "Le debo mucho a León"

Asunto cerrado. Pedro Aquino seguirá jugando en León luego de varios días de incertidumbre para las aficiones de su actual club y de Cruz Azul, el club que estaba próximo a ficharlo según distintos medios mexicanos.

“Estoy acá, me ven acá. Estoy feliz. Estoy en deuda, le debo mucho a la afición y al club y este año quiero mi revancha”, afirmó el volante peruano en conferencia de prensa.

Pedro Aquino fue una de las grandes apuestas del Club León para el Apertura 2018. El volante peruano llegó de Lobos BUAP y rápidamente dejó una grata imagen en su nueva institución, sin embargo, distintas lesiones no le han dejado jugar con continuidad y apenas ha jugado 24 partidos en año y medio con 'La Fiera'.

En ese sentido, el seleccionado peruano reveló su gran deseo para el 2020: "No tener lesiones este año". "Me he retrasado muchas cosas por lesiones, pero ahora ya me encuentro al 100%", abundó.

Lo que sí dejó en claro Pedro Aquino es su deseo de ser campeón de la Liga MX con Club León. La 'Fiera' ha sido protagonista en los dos últimos torneos cortos, pero siempre se quedó con la miel en los labios: perdió la final del Clausura 2019 ante Tigres y cayó sorprendentemente en cuartos de final del Apertura 2019 ante el Morelia de Edison Flores.

"Mi idea es salir campeón. Esa es la meta que me he puesto ahora", aseguró Aquino, el jugador que quiso Cruz Azul pero que se queda en León para tocar la gloria con las manos.

Confirma Pedro Aquino que se queda en León, fueron sólo rumores sobre su salida pero nadie se acercó para tratar un supuesto traspaso. "Le debo mucho al @clubleonfc", dice el peruano.



Pedro Aquino disputará su sexta temporada en México

El volante de 24 años llegó al fútbol mexicano a mediados de 2017 cuando Monterrey compró su pase a Sporting Cristal y posteriormente lo prestó un año en Lobos BUAP. Ahora bien, cuando finalizó su préstamo en el club de Puebla, Cruz Azul y Club León se rifaron por el pase de Pedro Aquino y fue 'La Fiera' el que se impuso a 'La Máquina' por la ficha del peruano.