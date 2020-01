Cruz Azul vs Atlas EN VIVO HOY vía TUDN por el Clausura 2020

Cruz Azul vs. Atlas EN VIVO ONLINE | TRANSMISIÓN GRATIS | STREAMING VÍA YOUTUBE | Cruz Azul recibe este sábado 11 de enero al Atlas por la fecha 1 del Clausura 2020 en el Estadio Azteca. El partido de la Liga MX será transmitido por la señal de TUDN desde las 17:00 horas de México y 18:00 horas de Perú.

El diario Líbero transmitirá EN VIVO el minuto a minuto del partido Cruz Azul vs. Atlas por el Clausura 2020 gracias a la señal de TUDN México. En el streaming encontrarás: alineaciones confirmadas, todos los goles, pronósticos de casas de apuestas, asistencias, jugadas polémicas, canales para ver la Liga MX, horario del encuentro y más.

En su intento número 45 de volver a ser campeón del fútbol mexicano, el Cruz Azul iniciará el torneo Clausura 2020 con una novedad en la delantera: Santiago Giménez, hijo del ya retirado Christian ‘Chaco’ Giménez, será titular ante el Atlas debido una carencia de atacantes.

Esta primera jornada del campeonato se jugará sólo con siete partidos ya que el campeón Monterrey y el subcampeón América postergaron sus partidos ante Necaxa y Puebla, respectivamente, porque se enfrentaron en la final del Apertura 2019 apenas el pasado 29 de diciembre.

Luego de tener una sobrepoblación de jugadores de área el torneo anterior, ‘La Máquina’ del Cruz Azul se quedó sin opciones para jugar el sábado contra los ‘Zorros’ del Atlas en el estadio Azteca.

Canal para ver el partido Cruz Azul vs. Atlas EN VIVO

Costa Rica:TUDN

El Salvador: TUDN

Guatemala: TUDN

Honduras: TUDN

Internacional: Bet365

México: TUDN En Vivo, TUDN

Nicaragua: TUDN

Panamá: TUDN

Estados Unidos: UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW, ESPN Deportes, TUDN USA, ESPN Deportes+

El uruguayo Martín Cauteruccio se marchó al Estudiantes La Plata de Argentina, el ecuatoriano Bryan Angulo fue transferido al Tijuana de México y el argentino Milton Caraglio sufrió una lesión en el pie derecho en el último partido de la pretemporada.

Ante esa situación, el técnico uruguayo Robert Dante Siboldi echará mano del ‘Chaquito’ Giménez, una de las situaciones más llamativas para seguir en esta primera jornada del torneo.

"El momento idóneo a veces se genera y a veces sólo llega, y a Santi le llegó", apuntó Siboldi de cara al juego ante los ‘Zorros’. "Él está en pleno desarrollo y aprendizaje, y estamos preparados para la posibilidad de que cometa errores como cualquier jugador".

Santiago Giménez, de 18 años, ya debutó en la Liga MX, lo hizo el pasado 28 de agosto contra Tijuana y desde entonces sólo jugó 98 minutos en tres partidos.

¡Hoy juega La Máquina!

Debutamos en el Clausura 2020 en contra de @atlasfc en el @EstadioAzteca a las 17:00 hrs.

Su apoyo es muy importante para nosotros.

¡Vamos, Azules!#UnaFormaDeVida pic.twitter.com/vLOA8BsCos — CRUZ AZUL (@CruzAzulCD) January 11, 2020

¿A qué hora es el partido Cruz Azul vs. Atlas HOY?

México: 5:00 p. m.

Ecuador: 6:00 p. m.

Perú: 8:00 p. m.

Colombia: 6:00 p. m.

Estados Unidos (Florida, Miami, Nueva York y Whasington D. C.): 6:00 p. m.

Bolivia: 7:00 p. m.

Venezuela: 7:00 p. m.

Paraguay: 8:00 p. m.

Chile: 8:00 p. m.

Argentina: 8:00 p. m.

Uruguay: 8:00 p. m.

Brasil: 8:00 p. m.

Fecha 1 del Clausura 2020 de la Liga MX

Viernes 10 de enero

Morelia vs Toluca

Tijuana vs Santos

Sábado 11 de enero

Cruz Azul vs Atlas

Guadalajara vs Juárez

León vs Querétaro

Tigres vs Atlético San Luis

Domingo 12 de enero

Pumas vs Pachuca

Martes 4 de febrero

Puebla vs América

Miércoles 5 de febrero

Necaxa vs Monterrey