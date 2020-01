Pedro Aquino fue víctima de penal en triunfo del León [VIDEO]

Y un día volvió. Casi cuatro meses después de una caprichosa lesión que lo dejó nuevamente fuera de los campos, Pedro Aquino volvió a ser titular con la camiseta del Club León y su presencia en el campo fue importante para darle equilibrio en el mediocampo de la 'Fiera'.

Si aquello no fuera poco, el volante peruano se atrevió a romper al espacio tal cual delantero y así beneficiarse de un sutil servicio de Luis Montes para quedar mano a mano ante el arquero Gil Alcalá.

Ahora bien, Cadete no estaba dispuesto a permitir que Pedro Aquino sacara el remate en el área y desestabilizó a su rival con un jalón que le hizo perder el equilibrio. Penal inobjetable.

Ángel Mena, autor del primer gol de León en el partido, pidió nuevamente cobrar la pena máxima y volvió a engañar a Gil Alcalá. Esta vez no fue un disparo alto a la esquina, sino un sutil remate a lo Panenka.

Eso sí, el suspenso no brilló por su ausencia en el Estadio León. Y es que Mena definió con sutileza, pero no con la suficiente potencia para ser certero porque el arquero rival pudo haber desviado, pero no llegó a darle con la diestra y el talón de la izquierda le jugó en contra para terminar de empujar el esférico al fondo de las redes rivales.

El doblete de Ángel Mena sentenció el partido y Club León empezó con un triunfo el Clausura 2020. Tras dos torneos cortos en los que se quedó con la miel en los labios, el equipo de Ignacio Ambriz quiere que el tercero sea el bueno.

Pedro Aquino, fiel al Club León

El Clausura 2020 significará el cuarto torneo de Pedro Aquino en el León y la idea del peruano es lograr el título de la Liga MX para devolverle toda la confianza y apoyo a directiva e hinchas, que han sabido ser pacientes y considerados con las reiteradas lesiones que le han impedido jugar con regularidad en la 'Fiera'. Tanto es su deseo de trascender con el Club León que nunca le importó el interés de Cruz Azul, que finalmente no llegó a más por el deseo del jugador y la oferta que consideró insuficiente el club del peruano.