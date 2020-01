Luis Abram pone al América y Monterrey en competencia por ficharlo [VIDEO]

Luis Abram sigue en firme crecimiento, en especial desde su llegada a la Superliga Argentina, para defender los colores de Vélez Sarsfield. El futbolista se asentó en la mencionada liga en poco tiempo y los rumores de su partida a otro país son cada vez más grandes.

No obstante, la posibilidad de llegar a Europa tal vez todavía no sea posible en estos momentos, pero si podría dar el salto a México, un mercado que siempre tiene en la mira al fútbol argentino. Y no solo sería uno, sino dos los pretendientes de Luis Abram y de gran peso en la liga azteca.

América y Monterrey, los últimos finalistas siguen en disputa

Se trata de las Águilas del América y de Rayados de Monterrey, poderosos equipos de la Liga MX y que tienen una economía privilegiada, por lo que de encontrar un acuerdo con Vélez, la cifra por abonar no sería un problema. El 'Fortín' estaría pidiendo 6 millones de dólares para empezar a negociar.

En el caso de América, desde hace algunos días se conoció la intención del entrenador Miguel 'Piojo' Herrera por reforzar la zona defensiva para el Clausura 2020. La fragilidad demostrada en ese sector ha hecho que contar los servicios de un zaguero sea prioridad.

Además, la venta de Guido Rodríguez dejó una importante inyección económica para los últimos subcampeones (10 millones de dólares). La competencia será Monterrey, entidad que atraviesa por un auge económico y deportivo, que puede seducir a cualquier futbolista.

El equipo de Antonio 'Turco' Mohamed ganó la última Liga MX, pero ese no es el techo. Tras participar en el último Mundial de Clubes, por ser el máximo ganador de Concacaf, la directiva busca ampliar el universo de jugadores, mucho más luego de la salida del defensa Johan Vásquez. Luis Abram es una opción.

EL DATO

Galatasaray de Turquía es el club que intentó hacerse con los servicios de Luis Abram recientemente, pero la directiva de Vélez rechazó la oferta de 3.5 millones de dólares. A sus 23 años, es una inversión con réditos a futuro.