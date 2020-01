América vs Tigres [EN VIVO vía TUDN]: Partido por el Clausura MX

TUDN EN VIVO América vs Tigres ONLINE Partido TV Azteca por Clausura Liga MX | 'Águilas' y 'Felinos' se enfrentan este sábado 18 de enero, desde las 10.00 p.m. (hora de México) y 9.00 p.m. (hora mexicana), por la fecha 2 del Torneo Clausura MX.

Tras perder la final del Apertura ante Rayados, América buscará cobrarse su revancha en la Liga MX recibiendo a los 'universitarios' en el imponente Azteca. En tanto, Tigres afrontará su segundo duelo en la presente competición. De infarto.

Con el arbitraje de Jorge Rojas, América buscará comenzar con el pie derecho a pesar que presenta bajas considerables: Leonel López, Guido Rodríguez y Carlos Vargas. A ellos hay que sumarle Renato Ibarra, quien acaba de ser operado.

El llamado a manejar los hilos del equipo es Giovani dos Santos, quien estará detrás del punta: Henry Martín. Será una línea de cuatro con cinco volantes. Miguel Herrera, técnico de 'Las Águilas', pretende poblar todo el mediocampo para tener la posesión del balón.

De otro lado, Tigres buscará encadenar su primer festejo en el Clausura 2020 tras empatar a cero ante San Luis. Si bien Eduardo Vargas y André-Pierre Gignac arrancaron desde el vamos, tanto el chileno como el francés no pudieron convertir.

📹 Buscando llevarte hasta la intimidad de lo que se vive en el terreno de juego, te compartimos las mejores acciones a detalle de nuestro partido debut en el Clausura 2020.



— Club Tigres Oficial (@TigresOficial) January 16, 2020

Por tal motivo, ambos delanteros 'universitarios' saldrán con la pólvora cargada. El partido será transmitido por TUDN y es válido por la segunda fecha del Clausura MX.

ALINEACIONES PROBABLES AMÉRICA VS TIGRES | LIGA MX

América: G. Ochoa; P. Aguilar, B. Valdez, E. Aguilera, J. Sánchez; R. González, R. Sánchez, S. Córdova, G. Dos Santos, A. Ibarguen; H. Martín.

Tigres: N. Guzmán; H. Ayala, D. Reyes, J. Martínez, Rafael Carioca; J. Dueñas, J. Aquino, G. Pizarro; A. Gignac, E. Vargas y N. López.

A qué hora ver AMÉRICA VS TIGRES EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 10 p.m.

Estados Unidos: 10.00 p.m. (ET) / 8.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 9.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 11.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 00.00 a.m. (medianoche domingo)

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 4.00 a.m. (domingo)

En qué canales ver AMÉRICA VS TIGRES EN VIVO ONLINE

Brasil: DAZN

Canadá: OneSoccer

Costa Rica: TUDN

Estados Unidos: Univision, TUDN en Vivo, Univision NOW, TUDNxtra, TUDN USA

Guatemala: TUDN

Honduras: TUDN

México: TUDN En Vivo, TUDN, Afizzionados

Nicaragua: TUDN

Panamá: TUDN

América vs Tigres EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por el Clausura MX?

Si quieres VER la transmisión por Internet del América vs Tigres EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

