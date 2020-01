Viral: Eugenio Pizzuto y la escalofriante lesión que conmocionó al mundo [VIDEO]

Eugenio Pizzuto es una de las promesas del fútbol mexicano. El joven futbolista realizó su debut profesional el último sábado defendiendo los colores del Pachuca ante León, escuadra de nuestro compatriota Pedro Aquino.

Sin embargo, Eugenio Pizzuto tuvo un desafortunado arranque en la Liga MX. ¿Por qué? Pues, el hábil volante y quien fuera capitán de la selección azteca Sub-17 que salió subcampeona en Brasil 2019, sufrió una terrorífica lesión que podría dañar su carrera deportiva. ¡No puede ser!

A los 19 minutos del segundo tiempo, Eugenio Pizzuto intentó tomar un balón en la mitad del campo. Se barrió sin presión del rival, pero, su pie derecho terminó enganchado en el césped y provocó que se torciera por completo su tobillo.

De inmediato, Luis Morales, capitán de León, se dio cuenta de la complicada situación, detuvo el encuentro y pidió que los médicos entren al terreno de juego para auxiliar a Eugenio Pizzuto. En cuestión de minutos, las imágenes de Pizzuto se volvieron virales. Miles de televidentes que presenciaban el cotejo se quedaron conmocionados por lo ocurrido.

VIDEO | Eugenio Pizzuto y la escalofriante lesión

El mundo se solidariza con Eugenio Pizzuto

Pachuca publicó en su cuenta de Twitter un mensaje de apoyo a Eugenio Pizzuto con un hashtag (#FuerzaPizzuto) que se convirtió en tendencia. El Club León también comentó al respecto, deseándole pronta recuperación. Hasta el momento, los 'Tuzos' todavía no publican el diagnóstico final del daño en la extremidad de Pizzuto.

Hoy el partido va dedicado a ti, eres un ejemplo para la juventud.



¡Fuerza Pizzuto! pic.twitter.com/0c3Jr38zdq — Club León (@clubleonfc) January 26, 2020

La emoción de Eugenio Pizzuto por debutar en la Liga MX

"Me ilusiona mucho que el profe Jaime Lozano me haya considerado para ir a una concentración a tan corta edad, es algo muy emocionante para mí. Eso no significa que vaya a estar en el Preolímpico, ya la decisión la toma él, pero es algo que me motiva para trabajar y poder estar ahí", declaró Eugenio Pizzuto antes del duelo contra Club León.