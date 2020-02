América vs Juárez EN VIVO HOY por la jornada 4 del Clausura 2020 vía TUDN

América vs Juárez EN VIVO HOY | TRANSMISIÓN EN DIRECTO | STREAMING GRATIS ONLINE | VER FÚTBOL MEXICANO | América recibe hoy 1 de febrero a Juárez por la jornada 4 del Clausura 2020 de la Liga MX en el Estadio Azteca. El partido iniciará a las 21:00 horas de México y 22:00 horas de Estados Unidos por la señal de TUDN y Televisa.

El diario Líbero realizará una transmisión minuto a minuto del partido América vs Juárez gracias a TUDN EN VIVO y Televisa ONLINE. En el streaming gratis encontrarás: alineaciones confirmadas, goles, canal para ver el partido del América hoy, hora del encuentro, pronósticos de casas de apuestas y más.

Miguel Herrera, entrenador del América mexicano, presumió este viernes de que su equipo tiene dinero de sobra para comprar refuerzos, pero no es lo que buscan en este momento.

"No es que el América no tenga dinero para comprar, tenemos y de sobra por la venta de jugadores de los últimos torneos, pero hoy no estamos buscando bombazos aunque lo podamos hacer, buscamos traer calidad en cada contratación", aseveró en conferencia de prensa.

En los últimos tres torneos, el América vendió a Europa a Edson Álvarez (Ajax de Holanda) y a Diego Lainez (Betis de España), al argentino Agustín Marchesín y al colombiano Mateus Uribe, ambos al Oporto, de Portugal.

En este mercado, las Águilas vendieron al seleccionado argentino Guido Rodríguez, también al Betis. A pesar de ello, Herrera explicó que el América no es un equipo urgido de comprar refuerzos en los cierres de mercado.

"No buscamos refuerzos porque nos agarraron las prisas, tenemos un equipo con suficiente calidad para enfrentar el torneo y si se lesiona alguien, como Nicolás (Castillo) que no lo esperábamos, estamos completos para encarar el resto del torneo", detalló el técnico.

¿En qué canal transmiten el partido América vs Juárez EN VIVO?

Brasil: DAZN

Costa Rica: TUDN

El Salvador: TUDN

Guatemala: TUDN

Honduras: TUDN

México: TUDN, TUDN En Vivo, Canal 5 Televisa

Nicaragua: TUDN

Panamá: TUDN

Estados Unidos: Univision, TUDN en Vivo, Univision NOW, ESPN Deportes, TUDN USA, ESPN Deportes+

El chileno Castillo fue operado de una rotura del tendón recto femoral y posterior a la intervención sufrió una trombosis en la arteria femoral superficial. El estratega del América comentó que espera esté listo en dos o tres meses.

Herrera resaltó las contrataciones de jóvenes promesas sudamericanas: los uruguayos Sebastián Cáceres de 20 años y Federico Viñas de 21 años; los argentinos Leonardo Suárez de 23 años y Santiago Cáseres de 22 años; Nicolás Benedetti, colombiano de 22 años y el paraguayo Richard Sánchez de 23 años.

"Estamos trayendo jugadores jóvenes con proyección y si luego alguien quiere verlos para llevarlos a Europa como ya sucedió, no pasa nada, eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas para que se quieran llevar nuestros jugadores", presumió. El sábado en la cuarta jornada, el América recibirá a los Bravos de Juárez en el Estadio Azteca.

¿A qué hora juega América vs Juárez EN VIVO HOY?

México: 21:00 horas

Perú: 22:00 horas

Ecuador: 22:00 horas

Colombia: 22:00 horas

Bolivia: 23:00 horas

Venezuela: 23:00 horas

Argentina: 00:00 horas del 2 de febrero

Chile: 00:00 horas del 2 de febrero

Paraguay: 00:00 horas del 2 de febrero

Uruguay: 00:00 horas del 2 de febrero

Brasil: 00:00 horas del 2 de febrero

España: 03:00 horas del 2 de febrero

VER TUDN EN VIVO HOY

Izzi

Canal 501 (SD)

Canal 890 (HD)

Cable Onda

Canal 390 (SD)

Canal 1390 (HD)

TeleCable

Canal 231 (SD)

Canal 777 (HD)

Galaxia 5

Canal 39

Altice

Canal 355

Cable Color

Canal 44

Canal 50 (Analógico)

Canal 215 (Digital)

Tigo Star

Canal 30

Canal 53 (Analógico)

301 (Digital)

Mayavisión

Canal 45

Cable & Wireless

Canal 254

Telecable

Canal 17

Eii NRT Monclova

Canal 55 (SD)

Canal 56 (TDcentro)

Canal 132.36 (+1)

Canal 132.37 (+2)

Canal 132.38 (HD)

Pronóstico de casas de apuestas