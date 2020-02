¡Alerta! Liga MX y la ConcaChampions se verían seriamente afectada por el coronavirus

Esta mañana se confirmó el primer caso de coronavirus en México, con esto el país azteca se suma a Estados Unidos y Canadá, como países norteamericanos que poseen este temible virus. Con esta noticia se ha ido especulando que la Liga MX podría verse seriamente afectada, al igual que la Liga de Campeones de la Concacaf.

La Federación Mexicana de Fútbol no ha enviado ningún mensaje de momento, pero es muy probable que, como manera preventiva, los partidos de la Liga MX se comiencen a jugar sin público. Recordemos que el coronavirus es de fácil contagio y ya van miles en el mundo que padecen de esta enfermedad.

Además, la famosa ‘ConcaChampions’ también se verá afectada, pues en Estados Unidos y Canadá el número de infectados es aún mayor y no se pueden calcular cifras exactas de personas con coronavirus. Por lo que con mayor necesidad, podrían jugarse a puertas cerradas los partidos o hasta suspenderse.

🚨 LIGA MX SERIA AFECTADA POR SITUACION DEL CORONAVIRUS🚨



Para evitar que el COVID-19 se propague rápido, una de las medidas que esta considerada es cancelar eventos masivos como los partidos de la #LigaMX o jugarlos a puerta cerrada como en 2009 se hizo por la influenza H1N1 — 🦂Alacrán Avitia (@AlacranAvitia) February 28, 2020

Recordemos que en Italia se suspendieron varios partidos por la fecha pasada de la Serie A y que algunos se han jugado a puertas cerradas. Además, el día de ayer se confirmó el primer caso de un futbolista con coronavirus se trata de King Paul Udoh, jugador del Pianese de la Serie C italiana.

Otro posible caso es el de la Premier League, que también pensó en suspender temporalmente el torneo inglés por una cantidad de dos meses, debido al coronavirus. Además, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 corren riesgo de cancelarse y en los próximos meses se decidirá si se podrán realizar o no.

Antecedentes con la 'Gripe Porcina'

Cabe recordar que, en el 2009 con la influenza AH1N1 o ‘Gripe Porcina’, la Liga MX tuvo que disputar tres encuentros a puertas cerradas. En aquel entonces el Pumas vs Chivas, América vs Tecos y Pachuca vs Cruz Azul, se jugaron sin público debido al temor de contagio masivo en los estadios.

¿Qué es el coronavirus?

Es un virus proveniente de la familia coronaviridae causante de una neumonía y la enfermedad es oficialmente conocida como COVI-19. Esta se originó en Wuhan, China, el pasado año y el 31 de diciembre fue cuando por primera vez se comunicó la aparición de este nuevo mal. El virus es aerógeno y puede transmitirse de persona a persona a través de la tos o de estornudos.