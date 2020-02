Tigres vs Pumas [VÍA TUDN] EN VIVO: por la fecha 8 del Clausura de la Liga MX

Tigres vs Pumas EN VIVO ONLINE EN DIRECTO | TRANSMISIÓN GRATIS | STREAMING | chocan HOY sábado 29 de febrero en encuentro válido por la octava fecha del Clausura 2020 de la Liga MX desde las 10:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Universitario y será transmitido EN DIRECTO por TUDN. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y vídeo de los goles por Libero.pe.

EN VIVO Tigres vs Pumas ONLINE será un duelo de pronóstico reservado y uno de los más atractivos de esta octava fecha del Clausura de la Liga MX que se desarrollará en el Estadio Universitario.

🔛 -@EnnerValencia14 estuvo encendido en el entrenamiento de hoy... será algún presagio?#VamosTigres

💪🏻👊🏻 pic.twitter.com/TnUt5xqUIe — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) February 28, 2020

Tigres del ‘Tuca’ Ferretti llegan con la moral al tope tras su agónica clasificación a la siguiente ronda de la Concachampions. Resulta que los felinos estaban a tan solo segundo de quedar sorpresivamente eliminados en este importante certamen internacional.

Pero en la última jugada del partido, el arquero Nahuel Guzmán fue a cabecear un centro anotando el tanto que le permite soñar con llegar a la final dejando con los crespos hechos a Alianza.

Sin embargo, a pesar del logró en la última jugada, Tigres no marcha bien en el Clausura de la Liga MX. Es más, el equipo de Ferretti ha recibido ciertas críticas ya que marcha en la casilla número 15.

El cuadro felino tan solo suma siete puntos en siete fechas, producto de dos victorias y un empate. Al respecto, uno de los referentes de Tigres habló en la antesala de este choque por el Clausura de la Liga MX.

😄 Al buen paso una mejor cara... El plantel sale del vestidor a la cancha haciendo bromas ante la cámara.#6DecadasTigres

☀️✅ pic.twitter.com/n4IO6bmzRc — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) February 28, 2020

“Es una mala racha, pero no estoy preocupado, hay que seguir trabajando”, declaro el experimentado delantero Gignac. Además, el francés agregó lo siguiente: “Hay que ganar porque si no vamos a tener un retraso importante y no lo podemos permitir”.

Por el lado de la visita, el panorama es totalmente distinto. Los de Míchel están entre los primeros puestos y en caso de ganar, podrían trepar a la cima si es que se dan los resultados.

Cabe mencionar que Pumas perdió el invicto la fecha pasada al hacer 2-1 con el Morelia, pero confían en recuperar el paso y volver a darle una alegría a su fiel hinchada.

Qué canal transmite Tigres vs Pumas

Costa Rica ESPN Norte, TUDN, ESPN Play Norte

República Dominicana ESPN Play Norte, ESPN Norte

El Salvador TUDN, ESPN Norte, ESPN Play Norte

Guatemala ESPN Norte, ESPN Play Norte, TUDN

Honduras TUDN, ESPN Norte, ESPN Play Norte

Internacional Bet365

México ESPN Norte, Afizzionados, Canal 5 Televisa, ESPN Play Norte, TUDN

Nicaragua TUDN, ESPN Play Norte, ESPN Norte

Panamá ESPN Play Norte, TUDN, ESPN Norte

Estados Unidos TUDN en Vivo, Univision, TUDN USA, Univision NOW

A qué hora juegan Tigres vs Pumas

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 10:00

Estados Unidos: 10:00 p.m. (ET) / 8:00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 9:00

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 11:00 pm

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 12:00 am

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 4:00 a.m. (domingo)

Dónde juegan Tigres vs Pumas

El Estadio Universitario, también conocido como ‘El Volcán’, es el recinto del Tigres y está ubicado en el municipio metropolitano de San Nicolás de los Garza, Nuevo León con capacidad para más de 42 mil espectadores.

Dónde ver partido por el Torneo Clausura de la Liga MX

