De la Copa Perú al Atlante de México: Gianluca Leyva y su insólita historia | FOTOS

De la Copa Perú a la profesional | Gianluca Leyva es un muchacho que viene cumpliendo el sueño de todo futbolista; jugar en el exterior en en uno de los equipos más populares de México, el Atlante que juega la Liga de Ascenso MX.

El exvolante del Barranco City estuvo cuatro meses sin jugar hasta que recibió la llamada de su presidente, Douglas Bravo, quien le anunció que tenía una prueba en el Atlante de México.

"Me sorprendió (la posibilidad). No tenía ni pasaporte. Pero fui, estuve diez días en México, y jugamos ante Toluca y Santos. El DT me dijo que quería contar conmigo, pero el cupo de extranjeros estaba lleno. Así que regreso en mayo que es cuando debería empezar el Apertura", explica Leyva al periodista Eli Schmerler en una entrevista en un medio local.

Gianluca cuenta que durante las pruebas pudo enfrentar a un jugador conocido en la Liga 1: "El uruguayo Santiago Silva (ex Cristal y Vallejo) y otros futbolistas que jugaron en la Copa Sudamericana y también en la Libertadores. De ese tipo de nivel (fueron los rivales)", agrega.

El mediocampista afirmó que pasar de una liga amateur a una competitiva no fue sencillo, principalmente porque "se enfocan más en lo físico, la potencia, ven más a un atleta. Acá nos preocupamos más en jugar bien. Se me hizo un poco complicado porque no juegan con ‘10’ o con un enganche, sino con un ‘6’ y dos mixtos. Yo tenía la obligación de marcar".

Más allá de las dificultades que tendrá que sortear para asentarse en la liga mexicana, Leyva tiene claro su futuro: "Que me llamen a la Selección Peruana, jugar a un nivel más fuerte, llegar a una liga más competitiva, y en unos años a Europa. Siento que puedo llegar más lejos".