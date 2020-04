Duarte y Cuba viven incertidumbre: México canceló el Ascenso por coronavirus por 6 años

El coronavirus ha cobrado su primera víctima en el fútbol, pues el último martes se conoció que en México se decidió cancelar el torneo Ascenso MX, y además, no habrá ascensos ni descensos por los próximos 6 años y en breve será anunciado la Liga de Desarrollo como reemplazo del campeonato que está por desaparecer.

Ante este panorama, los futbolistas peruanos que se encontraban disputando el Ascenso MX como es el caso de Alejandro Duarte y Rodrigo Cuba viven una incertidumbre y desde sus casas se pronunciaron sobe este complicado caso luego de anunciar que queda cancelado dicho campeonato.

“Es complicado. Un situación dura. Ellos están viendo de que se les complica económicamente de sostener a los clubes, pero eso tiene un detrás que son los jugadores, los utileros y todo el personal que pertenecen a los planteles”, dijo Rodrigo Cuba a América Deportes.

Además, señaló que: “Alejandro pertenece a Juárez que es un equipo de primera. Él regresaría al club de primera, y en mi caso no me queda otra que esperar que es lo que plantea el club porque me imagino que alguna negociación para disolver el contrato tiene que haber. Una vez terminada, lo único que me queda es volver a Perú y ver qué posibilidades hay”.

“El gerente nos ha comunicado que esperemos una información oficial del club hacia nosotros para saber qué va a pasar, porque imagino que están viendo esta situación de ascender (pagando)”, agregó el ex jugador de Alianza Lima tras conocer la polémica situación.

Como se sabe, el último martes, en México hubo una reunión extra oficial entre los 12 presidentes de la división de plata, obteniendo 8 votos a favor y 4 en contra, se decidió dar por terminado el Clausura 2020 en el Ascenso MX, así como a los descensos y ascensos, y solamente se espera el sí de los equipos de la Liga MX para hacerlo oficial.

Pero no todas son malas noticias. Y es que, si bien se anunció el fin del Ascenso MX, habrá un torneo en su reemplazo como la Liga de Desarrollo, pero tendrá un requisito importante que los futbolistas debe tener como edad máxima de 23 años. Eso sí, aún no tiene un formato oficial para disputarse.

También es necesario aclarar que la Liga MX pasará de 18 a 20 clubes. Atlante, Celaya, Correcaminos, UdeG y Zacatepec luchan por obtener una plaza debido a sus antecedentes históricos.