Yoshimar Yotún: "Me da miedo ir a las instalaciones del Cruz Azul"

Yoshimar Yotún acaba de superar una lesión al quinto metatarso del pie izquierdo y viene realizando la terapia de rehabilitación desde su casa en México junto a su familia; sin embargo, no ocultó su temor de regresar al complejo deportivo del Cruz Azul.

'Yoshi' señaló que su club le dio todas las facilidades para llevar el proceso de rehabilitación desde la comodidad de su hogar ya que tiene hijos a los cuales proteger del coronavirus que sigue avanzando en el mundo.

“El club me dio todos los implementos para poder hacer mis ejercicios de recuperación en casa. Pedí eso porque tengo niños y me da temor ir a las instalaciones de Cruz Azul”, señaló el volante de la Selección Peruana en comunicación con Radio Ovación.

“El doctor me dijo que mi recuperación iba a tardar un mes y ya lo cumplí. Me sacó un estudio y faltaba pegar un poco. Como todo ha parado, me ha dado cuatro semanas más”, agregó el volante.

Cabe destacar que Yotún no disputa un partido oficial con el Cruz Azul desde el 29 de febrero cuando le ganaron 2-0 al Morelia por el Clausura MX y espera a que la situación mejore pronto para regresar con todo.

EL DATO:

Yoshimar Yotún registra un gol 17 partidos de la actual temporada.