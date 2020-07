Representante de Alejandro Duarte evalúa otros mercados: "Es difícil que siga en México"

A pesar de haber realizado una excelente campaña en la Liga MX, Alejandro Duarte no la pasa nada bien. El club al cual pertenece el portero peruano, Juárez FC, no le ha permitido entrenar a la par con sus compañeros: se desconoce verdaderamente los motivos, según explicó su representante.

"Preocupados y tristes por la situación que se ha dado. Alejandro es un tipo que siempre ha sido profesional, que nunca ha dado de que hablar negativamente en su carrera. Es un jugador que está en el radar de la selección nacional y no se le está tratando como tal", declaró Pepe Hanan a Las Voces del Fútbol.

"Puedes entrar o no en los planes deportivos, esto al final es fútbol, pero creo que las formas son muy importantes. Nos pudieron hablar hace tres o cuatro meses. Te dan tiempo de moverte, buscar otras opciones. Nadie nos contactó. Alejandro se presentó el 28 de junio y fue porque vio que estaban entrenando por Instagram nadie del club se puso en contacto con él", agregó.

Hanan indicó que Alejandro Duarte se movilizó y hospedó para poder entrenar con sus compañeros. "Se pagó su vuelo y hotel, y le dijeron que no podía entrenar. Mucho antes de que le hagan la prueba de COVID-19. Él solicitó la misma y demoraron siete días en hacérsela". Señaló que dio positivo a la prueba sometida por el club, pero curiosamente él, que compartía vivienda con el futbolista, dio negativo al virus del covid-19.

"En la primera prueba sale positiva. Alejandro estaba viviendo conmigo, en mi casa. Al haber él dado positivo, decido hacerme la prueba. Habíamos tomado mate juntos. Yo salí negativo. Nos llamó la atención. Habiendo convivido tanto y haya salido negativo", exclamó.

"Nos rehicimos las pruebas, tanto la molecular como la de sangre, y salieron negativos. Entonces no podría afirmar si las pruebas (que hizo el club Juárez) fueron manipuladas o no. Eso nunca se va a saber. Ellos argumentan que posiblemente ya se haya curado. Es muy rara la situación", argumentó.

Para el representante del ex jugador de la Universidad San Martín, el tema viene de antes. Juárez FC compró la franquicia de Lobos, pero no tenía en consideración a Duarte. "Hubo problemas, él se fue a Atlético Zacatepec, Juárez tiene la responsabilidad de pagar un porcentaje de su salario y desde enero no lo hacen. Los malos tratos se vienen dando desde inicio de año. El tema de la pandemia no creo que haya sido importante".

"Tienen la posibilidad de rescindirle el contrato, pero siempre y cuando le paguen su contrato. No hay ninguna causal (para rescindir) y sería unilateral (en caso ocurra). FIFA establece que cuando sucede eso, se le paga la totalidad del contrato y queda en libertad. Alejandro tiene un año más de contrato (hasta 30 de mayo de 2021)".

"Duarte es un jugador muy fuerte. Tiene una mentalidad de futbolista europeo. Está triste, está bajoneado, porque creía que podía venir y competir con los arqueros que habían. Él sabe que el fútbol es así y ya tiene compañeros que ya la han vivido (una situación así). Sus compañeros le han su respaldo [...] Vemos muy difícil que siga en la Liga MX. Prácticamente los equipos están armados. Evaluaremos otros mercados. No podemos hacer nada hasta que no se defina la situación (con Juárez)", concluyó.