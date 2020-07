Cruz Azul vs Santos Laguna EN VIVO: por la fecha 1 del Apertura de la Liga MX

EN VIVO Cruz Azul vs Santos Laguna EN DIRECTO ONLINE estarán cara a cara este sábado 25 de julio por la jornada 1 del Apertura de la Liga MX. El encuentro está pactado para las 9:00 p.m. (hora peruana) en el Olímpico Universitario.

Cruz Azul vs Santos Laguna será uno de los primeros duelos que marcará el regreso del fútbol de manera oficial en México tras la para que hubo meses atrás a raíz de la pandemia del coronavirus en el mundo.

Cruz Azul saldrá con todo para iniciar con el pie derecho su participación en el Apertura. Además, la ‘Máquina Cementera’ atraviesa un gran momento futbolístico tras quedarse con el título del campeonato amistoso Copa por México.

Los dirigidos por Robert Dante Siboldi demostraron que han estado finos en estas semanas y no tuvieron problemas para conseguir el título del certamen amistoso de pretemporada que también tuvo como fin, ayudar a los equipos económicamente.

Sin embargo, no todo es color de rosa para el Cruz Azul. Resulta que Pablo Aguilar sigue lesionado y no podrá estar presente para el debut ante Santos Laguna. Cabe mencionar que dos jugadores dieron positivo por coronavirus y tampoco serán tomados en cuenta (no se conocen sus nombres).

“Esperamos poder plasmar en el campo de juego lo hecho en los últimos días. Santos Laguna es un gran equipo, tienen grandes jugadores y un buen DT, pero confiamos en nuestras cualidades”, dijo Siboldi en la previa del choque.

Según las últimas informaciones, el peruano Yoshimar Yotún estaría a cargo del mediocampo en el Cruz Azul, mientras que el ataque lo encabezarían Jonathan Rodríguez y Santiago Giménez.

Por el lado de la visita, Santos Laguna venía haciendo bien las cosas en el Clausura 2020 hasta que se dio la para por el coronavirus. El elenco de Guillermo Almada tratará de aguarle la fiesta al Cruz Azul y regresar a casa con los tres puntos.

Así formaría el equipo de Robert Dante Siboldi:

XI Cruz Azul: José de Jesús Corona; Juan Escobar, Igor Lichnovsky, Julio Domínguez, Adrián Aldrete; Elías Hernández, Luis Romo, Yoshimar Yotún, Roberto Alvarado; Santiago Giménez y Jonathan Rodríguez.

¿A qué hora es el Cruz Azul vs Santos Laguna por el Apertura de la Liga MX?

Perú 9:00 p. m.

Estados Unidos 9:00 p. m.

Ecuador 9:00 p. m.

Colombia 9:00 p. m.

México 9:00 p. m.

Chile 10:00 p. m.

Paraguay 10:00 p. m.

Argentina 11:00 p. m.

Uruguay 11:00 p. m.

Venezuela 10: p. m.

Bolivia 10:00 p. m.

Costa Rica 9:00 p. m.

Honduras 9:00 p. m.

¿En dónde ver el Cruz Azul vs Santos Laguna por el Apertura de la Liga MX?

Brasil DAZN

Canadá OneSoccer

Costa Rica TUDN

El Salvador TUDN

Guatemala TUDN

Honduras TUDN

México TUDN En Vivo, TUDN, Canal 5 Televisa

Nicaragua TUDN

Panamá TUDN

Estados Unidos Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDNxtra, TUDN App, TUDN USA