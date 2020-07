Yoshimar Yotún: DT del Cruz Azul arremetió contra la Liga MX

El Torneo Apertura en la Liga MX rompió fuegos el fin de semana pasado. Uno de los equipos que siempre es candidato al título y que empezó con el pie derecho su participación fue el Cruz Azul de Yoshimar Yotún.

La ‘Máquina Cementera’ no tuvo problemas para vencer de local al Santos Laguna y ratificar su gran momento en México después de haber ganado un campeonato amistoso. Sin embargo, su DT Roberto Siboldi no se cayó nada cuando le preguntaron por el formato que rige en el certamen azteca.

“Me gusta la Liguilla, pero hay que premiar la regularidad y aquí no se premia, porque no hay otros torneos en lo que se pueda pelear o participar como la Copa Sudamericana. Los torneos en Estados Unidos son por invitación y no se premia la regularidad”, declaró el estratega del Cruz Azul para ESPN.

Luego, Siboldi agregó lo siguiente: “El repechaje es darle más oportunidades a equipos que no logran entrar dentro de los ocho y se dan otros cuatro lugares para otra posibilidad. No me parece. Es algo personal y no me gusta".

Por último, volvió a tocar el tema del reinicio del fútbol en México a pesar de la situación por el coronavirus. “Lo que yo digo como ciudadano cuando fue la conferencia y veo en las noticias que hay más de 40 mil defunciones, viendo lo que está pasando, es complicado que se inicie el torneo en estas circunstancias, pero la FMF debe tener los controles y la regulación de los equipos y son ellos los que dirán si se puede iniciar o no”, cerró el DT del Cruz Azul.

Como se recuerda, en México, luego de finalizado el torneo, se pasa a una Liguilla en donde van los mejores ocho equipos de la tabla de posiciones de donde saldrá el nuevo campeón.

Cruz Azul en búsqueda de una nueva victoria

Cruz Azul de Yoshimar Yotún visitará este viernes al Puebla de Juan Reynoso esperando sumar su segunda victoria al hilo. El choque está pactado para las 7:30 p.m. (hora peruana).