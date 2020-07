EN VIVO Cruz Azul vs Puebla ONLINE: Horarios, Canales TV y dónde ver Liga MX

Ver EN VIVO AQUÍ Gratis Cruz Azul vs Puebla ONLINE TV Azteca y TUDN fecha 2 del Apertura de la Liga MX este viernes desde las 7:30 p.m. hora de Perú. Sigue EN DIRECTO Partidos de HOY de fútbol en vivo a través de los canales mencionados. Además, Libero.pe te traerás todas las incidencias y el resumen completo al térmito del partido.

Puebla líder de la tabla enfrenta a un Cruz Azul que es quintero, pero, finalmente ambos tienen tres puntos y con un gol a favor del equipo de Juan Reynoso sobre el de Yoshimar Yotún, por lo que, este encuentro podría dejar a solo uno en la cima.

Cruz Azul, flamante campeón de la Copa GNP México, se ilusiona con conquistar de una vez por todas la Liga MX. Sin embargo, en la previa del partido ante Puebla, llega con un gran dolor de cabeza y no precisamente por resultados negativos o algún lesionado, sino que el presidente del club cementero recibió una orden de arresto por presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por ahora se encuentra prófugo.

"Me gusta la Liguilla, pero hay que premiar la regularidad y aquí no se premia, porque no hay otros torneos en lo que se pueda pelear o participar como la Copa Sudamericana. Los torneos en Estados Unidos son por invitación y no se premia la regularidad", dijo el técnico de Cruz Azul en una entrevista concedida para ESPN.

Al frente de Cruz Azul estará un motivado Puebla que cree en el Reynosismo. Y es que, en la previa del partido, el club le dedicó un emotivo mensaje al técnico peruano. La Franja, que además tiene a Santiago Ormeño, jugador de nacionalidad peruana, buscará conseguir su segunda victoria consecutiva que lo deje en lo más alto en la tabla de posiciones.

Cruz Azul vs Puebla: alineaciones probabales

Cruz Azul: José de Jesús Corona; Juan Escobar, Igor Lichnovsky, Julio Domínguez, Adrián Aldrete; Luis Romo, Rafael Baca, Yoshimar Yotún; Elías Hernández, Orbelín Pineda; Milton Caraglio.

DT: Robert Siboldi.

Puebla: Vikonis, Corral, Vidrio, Perg, Arreola, Reyes, González, Salas, Fernández, Tabó y Santiago Ormeño.

DT: Juan Reynoso.

A qué hora juega Cruz Azul vs. Puebla por la Liga MX

México - 6:30 p.m.

Perú - 7:30 p.m.

Ecuador - 7:30 p.m.

Colombia - 7:30 p.m.

Bolivia - 8:30 p.m.

Venezuela - 8:30 p.m.

Chile - 8:30 p.m.

Paraguay - 8:30 p.m

Argentina - 9:30 p.m.

Uruguay - 9:30 p.m.

Brasil - 9:30 p.m.

España - 2:30 a.m. (31 de julio)

Qué Canal transmite EN VIVO Cruz Azul vs. Puebla por la Liga MX

Cruz Azul vs. Puebla: Internacional Bet365

Cruz Azul vs. Puebla: México Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo

Cruz Azul vs. Puebla: Estados Unidos TUDN.com, TUDN USA, TUDN App

Cómo VER EN VIVO por Internet Cruz Azul vs. Puebla por la Liga MX

Por Internet lo podrás seguir gratis a través de Libero.pe que te entregará el más completo resumen, además de los goles, las mejores jugadas, las polémicas y todas las declaraciones de los protagonistas.