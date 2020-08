Juan Reynoso fue elegido como el mejor técnico de la Liga MX tras la fecha 3 del Apertura

De la mano de Juan Reynoso, Puebla ha tenido un gran arranque en la Liga MX, pues no solo por su buen juego, sino también porque es uno de los equipos que lidera el Apertura en México al sumar 7 puntos en estas tres primeras fechas disputadas. Comparte la punta con América, Cruz Azul y Pumas.

“El entrenador del Club Puebla le ha cambiado el ADN y la forma de jugar a La Franja, que de momento se ubica en el segundo lugar general, con siete unidades, producto de dos triunfos y un empate”, publicó la cuenta oficial de Twitter de la Liga MX, acompañado de una fotografía del peruano Juan Reynoso como el mejor técnico de la fecha.

Incluso, la Liga MX no solo escogió a Juan Reynoso como el técnico de la fecha, sino que dos jugadores del Puebla están en el once ideal. Se trata del ex atacante del FBC Melgar Omar Fernández y el delantero de nacionalidad peruana Santiago Ormeño.

El trabajo de los últimos 6 meses los ha llevado al XI ideal de esta semana. Con sus actuaciones, nos han llenado de felicidad a los Enfranjados. Pido un aplauso para estos dos y el profe Reynoso”, escribió Puebla en su cuenta de Twitter tras conocer la noticia de que tres integrantes están dentro de lo mejor de la jornada.

La próxima fecha de la Liga MX se jugará martes miércoles y jueves. Puebla tendrá un partido complicado, pues deberá visitar a Tigres. A su vez, Cruz Azul de Yoshimar Yotún hará lo propio ante Queretaro. Sin duda, una fecha clave, donde alguno de los líderes podría aprovechar y sacar ventaja.