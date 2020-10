América empató 2-2 ante Pumas por la fecha 13 del Torneo Guard1anes 2020 - RESUMEN

No pudo. América igualó 2-2 ante Pumas en el encuentro válido por la fecha 13 del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. Para las Águilas convirtieron Benedetti y Viñas, mientras que para los felinos anotaron Vigón y Juan Manuel Iturbe.

En la primera parte fue América que se hizo dueño de la pelota, aunque no lograba generar ocasiones de gol claras sobre el arco de González. Todo lo contrario sucedía con Pumas que cada vez que atacaba lograba hacer temblar el arco de Jiménez.

Así fue que llegó el primer tanto del encuentro gracias al fuerte disparo de Vigon quien amagó en el área rival y vacunó a Ochoa. América reaccionó, pero demoró en encontrar el empate que recién llegó sobre los 38 de la parte inicial a través de Benedetti.

El segundo tiempo no fue muy distinto, pues Pumas seguí haciendo mucho daño a pesar de llegar en menos ocasiones. Muestra de ello fue el segundo gol de Iturbe quien sacó un gran cabezazo tras una magistral jugada de Mayorga por la izquierda. Los Pumas parecían llevarse el triunfo, pero el local reaccionó a tiempo.

Y es que luego que el juez el encuentro revisará una mano de Iniestra mediante el VAR, Federico Viñas se encargó de ejecutar la pena máxima y el empate definitivo para los americanistas. Con este resultado, América suma 25 unidades y se queda en la tercera casilla de la tabla de posiciones, a cinco del líder León.

SEGUNDO TIEMPO

94' Final del partido.

92' Ambos equipos parecen conformarse con el empate.

89' Se añaden cuatro minutos más al encuentro.

87' ¡UFFFF! ¡Lo que se acaba de perder Cáseres! Suárez remató tras un tiro de esquina y el defensor encontró el rebote y solo contra el arco mando la pelota por arriba.

85' Roger Martínez trepa a toda velocidad y consigue un tiro de esquina a favor de América.

82' Tiro de esquina para Pumas que no se rinde y va en busca del tercer gol.

80' ¡GOOOOOOOL DE AMÉRICA! Federico Viñas ejecuta bien el penal y convierte el 2-2 ante Pumas.

78' Penal para América y expulsión para Iniestra que recibe su segunda amarilla.

75' El árbitro paraliza las acciones para analizar una jugada en el VAR.

73' Cambio en Pumas: deja la cancha Vigón para el ingreso de Lira.

67' Cambio en América: sale 'Gio' Dos Santos e ingresa en su lugar Suárez.

65' Cáseres rechaza el balón y aleja el peligro de su área tras un centro de Mayorga.

57' ¡UFFFF! Juárez conectó de cabeza tras un tiro libre y por poco anota el empate para América.

54' ¡GOOOOOOOOOOOL DE PUMAS! Iturbe conecta un gran centro de Mayorga desde la izquierda para anotar el 2-1 sobre América.

52' Tiro de esquina para Pumas tras remate de Mozo.

50' El juego se detiene para atender a Jiménez que quedó sentido de la jugada anterior.

48' ¡UFFFF! Dinenno encuentra un rebote y saca un disparo que Jiménez salva. Era el segundo de Pumas.

46' Amarilla para Iturbe en Pumas tras una fuerte patada sobre Benedetti.

¡Arranca la segunda parte!

PRIMER TIEMPO

47' Final de la primera parte.

44' Se añaden dos minutos más a este encuentro.

41' Remate de Dos Santos que gana un tiro de esquina a favor de América.

38' ¡GOOOOOOOOOOOOL DE AMÉRICA! Benedetti encuentra un balón en área rival y con un fuerte remate cruzado anota el 1-1 ante Pumas.

35' Córdova desborda bien por la izquierda y saca un remate que no es problema para el portero González.

32' El encuentro se detiene por un golpe fuerte sobre el rostro de Dos Santos.

28' ¡GOOOOOOOOOOL DE PUMAS! Vigon aprovecha un buen pase desde la derecha, engancha y remata para el 1-0 sobre América.

26' Hay lateral para Pumas tras un remate de Iturbe que pega en un jugador de América.

23' Balonazo largo buscando a Dinenno, pero Cáseres llega bien al cruce para alejar el peligro de su arco.

21' Ahora Pumas comienza a salir de la presión del América.

18' Ahora es Benedetti quien conectó un centro y por poco anota el primero para América.

17' ¡UFFFFF! Henry Martin realizó una espectacular 'chalaca' que pasó cerquita del arco rival. Se acerca el América.

15' Nuevo tiro libre para Pumas que por arriba está complicando.

11' Henry Martin casi anota el primero para América con un disparo que pasó cerca del arco de Pumas.

4' Balonazo largo que se pierde al saque de meta para América.

3' Tiro libre para Pumas en el arranque del encuentro.

¡Arrancó el encuentro!

Alineaciones confirmadas

América: Jiménez, Fuentes, Cáseres, Juárez, Reyes; Benedetti, Córdova, Sánchez; Dos Santos, Martín y Viñas.

Pumas: González; Mozo, Quintana, Vázquez, Mayorga; Gutiérrez, Vigon, Iniestra, Waller; Iturbe y Dinenno.

La previa

América vs Pumas UNAM vía TUDN EN VIVO ONLINE y EN DIRECTO se enfrentarán en el clásico mexicano este sábado 3 de octubre, desde las 9.00 p. m. (Perú y México), en el Estadio Azteca por la fecha 13 de la Liga MX. La transmisión del partido estará a cargo de TUDN para Centroamérica. Sigue todas las incidencias del duelo de fútbol mexicano y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario Libero.pe.

Las 'águilas' recibirán a los 'universitarios' en un duelo en el que ambos equipos saldrán a conseguir los tres puntos que los acerquen a la cima, a falta de 4 fechas por que culmine el Torneo Apertura de la liga mexicana. América se ubica tercero con 24 puntos y Pumas cuarto con 23 unidades, mientras que León es el puntero.

El cuadro local lleva 6 encuentros invictos y su última derrota fue 3-1 ante Monterrey en la sexta jornada del campeonato. Además, viene de un importante empate a cero frente a Cruz Azul, club que marcha segundo en la tabla.

Por su parte, Pumas no atraviesa su mejor momento y es que hace dos fechas no gana. La semana pasada empataron 1-1 con Necaxa y un partido antes perdió 2-0 frente a León. No obstante, confía en Juan Ignacio Dinenno para conseguir romper la portería rival. Cabe resaltar que no contarán con Fabio Álvarez por ser expulsado en el último encuentro..

Por último, la visita debe aprovechar que la próxima semana América chocará con León y uno de los dos cederá puntos importantes. Mientras que, Cruz Azul chocará con Tigres en otro duelo que favorece a las aspiraciones de los 'universitarios' y de las 'águilas'.

Posibles formaciones del América vs Pumas UNAM

America: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, Sebastián Cáceres, Emanuel Aguilera, Luis Fuentes; Richard Sánchez, Sebastián Córdova, Giovani Dos Santos; Leonardo Suárez, Henry Martin y Nicolás Benedetti.

Pumas: González, Rivas, Vásquez, Freire, Mayorga, Gutiérrez, Sandoval, Iniestra, Iturbe, Gonzalez, Dinenno.

