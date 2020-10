Cruz Azul vs Tigres EN VIVO HOY por la Liga MX: hora, canal y alineaciones del partido

Ver el partido Cruz Azul vs Tigres EN VIVO | Ver Afizzionados HOY | Seguir Izzi GO ahora | Cruz Azul recibe hoy sábado 17 de octubre al Tigres en el Estadio Azteca por la fecha 14 del Apertura de la Liga MX. El duelo está programado para las 21:00 horas de México a través de las señales de Izzi GO y Afizzionados.

El diario Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto del partido Cruz Azul vs. Tigres en donde encontrarás: alineaciones confirmadas, horarios del encuentro, canal para ver fútbol mexicano, pronósticos de casas de apuestas y más.

¿Qué canal transmite el partido Cruz Azul vs Tigres?

A continuación te dejamos la guía de canales que transmitirán el partido Cruz Azul vs Tigres en todo el mundo:

País Canal Canadá OneSoccer Internacional Bet36 México Afizzionados Estados Unidos TUDN, Univisión

Últimas noticias del Cruz Azul

Con ocho victorias, dos empates, tres derrotas y 26 puntos, Cruz Azul es segundo, cuatro puntos debajo del líder León y presenta la tercera defensa más segura del campeonato, lo cual el entrenador Robert Dante Siboldi espera mantener con el apoyo de Aguilar.

Al referirse al torneo, el estratega reconoció la calidad de los Tigres UANL, a los que enfrentará el sábado, pero dio por hecho que su equipo está mentalizado para ganar.

"En cada partido tratamos de sumar puntos, contra Tigres tenemos la misma idea, si buscas ganar, generas riesgos, propicias el contragolpe del rival, pero el equipo tiene que proponer en el partido que viene y en los demás", señaló.

El entrenador reconoció la capacidad individual de los jugadores de Tigres y el acople después de mucho tiempo juntos, sin embargo dejó claro tener detectadas las debilidades del rival.

"Es un equipo que intenta tener la pelota, tener llegada y salir jugando; cuando no puede, utiliza el juego directo porque tiene gente arriba que gana en el juego aéreo; también llegan bien por los costados, pero en las transiciones y a balón parado, les cuesta", concluyó.

¿A qué hora inicia el partido Cruz Azul vs. Tigres?

Esta es la lista de horarios en todo el mundo para ver el partido Cruz Azul vs Tigres:

País Hora México 21:00 horas Perú 21:00 horas Colombia 21:00 horas Ecuador 21:00 horas Estados Unidos 22:00 horas Argentina 23:00 horas Chile 23:00 horas

Últimas noticias del Tigres

A Tigres le restan cuatro partidos para terminar la fase regular y están en el quinto lugar de la clasificación, a un punto de entrar entre los cuatro mejores que aseguran un lugar en la fase final.

El defensa Francisco Meza, de 29 años, reconoció que ante Cruz Azul, rival al que visitan esta decimocuarta jornada del Apertura, tendrán que ser precavidos en el juego aéreo y priorizar la posesión de pelota.

"Cruz Azul junta mucha gente en la mitad del campo, salen contragolpeando y en el juego aéreo son fuertes. Tenemos que estar concentrados y seguros de lo que vamos a hacer, intentar no perder esa posesión que nos caracteriza siempre, no regalar la pelota aérea", expresó en rueda de prensa.

Tigres mantiene una racha de cuatro victorias en el torneo, su máxima seguidilla de triunfos, después de sumar sólo dos en las primeras nueve jornadas.

"Dejamos escapar puntos en las primeras fechas, pero siempre tuvimos el compromiso de sacar las cosas adelante ya que solo nos faltaba mejorar en atención", expresó el zaguero.

Posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Tigres

Cruz Azul: Jesús Corona; Juan Escobar, Josué Reyes, Julio César Domínguez, Adrián Aldrete; Elías Hernández, Luis Romo, Ignacio Rivero, Orbelín Pineda; Jonathan Rodríguez, Santiago Giménez.

Tigres: Nahuel Guzmán; Luis Rodríguez, Hugo Ayala, Francisco Meza, Carlos Salcedo, Jesús Dueñas; Rafael Carioca, Guido Pizarro; Leo Fernández, André Pierre Gignac, Julián Quiñones.